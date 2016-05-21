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Ибрагимович никогда не был чемпионом мира или Европы, ему не вручали «Золотой мяч» (для сравнения — у Лионеля Месси их пять), и даже Лига чемпионов — клубный турнир, проходящий каждый год — ему не покорилась. Тем не менее именно об этом футболисте несколько лет назад вышла книга, ставшая мировым бестселлером, а на этой неделе его история попала на большие экраны. Биография Златана достойна целого сериала. Футболист с огромной харизмой, ростом и самомнением стал для многих иконой при жизни. На днях, когда Ибрагимович объявил об уходе из ПСЖ, в своем твиттере он написал: «Я пришел сюда королем, а ухожу легендой».

Мальмё

Далее Тренер, упавший с дерева: история Леонида Слуцкого Далее Наше имя Лестер: как провинциальный аутсайдер стал чемпионом Англии Дождливый октябрь 1999 года. Титулованный клуб «Мальмё», в недавнем прошлом гегемон шведского футбола, проводит отвратительный сезон. Пару лет назад команда боролась за титул, а теперь стоит на грани вылета из высшего дивизиона. От отчаяния главный тренер Роланд Андерссон подключает к основному составу долговязого нападающего из молодежной команды — еще очень сырого, но все вокруг ему прочат большое будущее. Если, конечно, образумится. Бритый наголо сын эмигрантов из Югославии считается проблемным парнем. Прогуливает школу (сотни пропущенных часов к середине года), посмеивается над взрослыми, водится с сомнительными личностями. Иначе в эмигрантском районе Розенгард, где полицейским преподают основы арабского языка, бывает редко. И то, что в списке увлечений Златана на первом месте стоит футбол, а не что-то другое, его учителя считают меньшим злом. На поле Ибрагимович — эгоист, он постоянно берет игру на себя, и в команде его встречают с раздражением. Капризных единоличников вообще редко любят, но тренеры многое спускают Златану с рук — уж слишком здорово он обращается с мячом. Кроме того, новичку везет с капитаном — Ханс Маттиссон старше Златана на десять лет, у него непререкаемый авторитет среди партнеров и болельщиков. Капитан сажает Ибрагимовича рядом с собой в раздевалке и берет под опеку. «Мальмё» все-таки вылетает, и это горе для его болельщиков. Но для новичка — прекрасная возможность раскрыть свой талант. На следующий год команда триумфально вернется в высшую лигу, Ибрагимович забьет 12 голов, станет знаменитостью в Швеции и обратит на себя внимание больших европейских клубов.

Амстердам

Солнечный май 2002 года. «Аякс» из Амстердама после четырехлетнего перерыва становится чемпионом Голландии. Команда празднует титул вместе с десятками тысяч болельщиков. По очереди на сцену выходят футболисты и под восторженный рев поднимают над головой трофей. Больше всех радуется египетский нападающий Мидо, забивший несколько очень важных голов. Болельщики аплодируют ему дольше всех. Футболиста, у которого Мидо выиграл конкуренцию, зовут Златан Ибрагимович. Дерзкий бритоголовый подросток остался в Мальмё, сейчас во время празднования мелированный и немного ссутулившийся Ибрагимович скромно улыбается и держится в стороне. Все комплексы и сомнения в Амстердаме вылезают наружу. Результатом завышенных ожиданий становится одиночество. Где-то рядом — чувство вины. Клуб за него заплатил крупную сумму (почти 9 миллионов евро), а 6 голов в 24 матчах чемпионата — явно не то, на что рассчитывали голландцы. Ожидания Ибрагимовича тоже разбиваются одно за другим. Он привык быть в центре внимания, и вдруг — сидит на скамейке. Он привык, что все сходит ему с рук, и вдруг — за удар локтем соперника его дисквалифицируют на пять матчей. Он привык, что сам распоряжается своей судьбой, и вдруг — от него уходит девушка. В «Аяксе» Златану определенно не нравится. Он хочет уйти. Но его не отпускают.

Италия

Жаркий июнь 2004 года. В Порту в матче чемпионата Европы фаворит турнира Италия принимает Швецию. Итальянцы ведут в счете и контролируют игру. Победа им очень нужна: иначе можно не выйти из группы. И вот за пять минут до конца нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович забивает гол, который навсегда войдет в историю европейских чемпионатов, — пяткой, по невообразимой дуге мимо всех защитников и вратаря Джанлуиджи Буффона. «Мы всего лишь сравняли счет, но это было равноценно победе», — напишет позже Златан в своей биографии. Этот гол фактически выбил Италию из турнира и все же влюбил понимающих футбол итальянцев в Ибрагимовича — на тот момент ведущего нападающего «Аякса», уверенного в себе и находящегося в самом расцвете. В следующем матче Златан не забьет пенальти, рассорится со шведскими журналистами, а его сборная поедет домой. Вернется в «Аякс» и Златан — злой и взбудораженный. В ходе одной из игр его заменят, и он от досады пнет ногой рекламный щит. Потом позвонит своему агенту Мино Райоле за словами поддержки, а в ответ услышит: «Ты и правда играл дерьмово». В тот же вечер Райола приедет к Златану домой и скажет: «Катись куда хочешь — хоть в Турин. Я договорился с «Ювентусом». Детская мечта играть в чемпионате Италии сбывается самым необычным образом. Там Ибрагимович выступит семь сезонов, забьет еще больше, чем в «Аяксе», и станет звездой мирового уровня.

Барселона

Дымный апрель 2010 года. Облако пепла от исландского вулкана Эйяфьятлайокудль накрывает Европу. Воздушное пространство над многими странами закрыто. Лучшая команда мира — «Барселона» — решает ехать на матч полуфинала Лиги чемпионов против итальянского «Интера» на автобусе. Звездный нападающий каталонцев Ибрагимович считает эту затею идиотской, о чем, не стесняясь, говорит вслух. Наставник сине-гранатовых Хосеп Гвардиола — стильный, интеллигентный и немногословный мужчина — не удостаивает нападающего ответом. Главный в команде — тренер, ему и решать. Во время поездки, которая занимает 16 часов, Златан кипит, но молчит. Его выпускают в стартовом составе против бывшей команды и тренера Жозе Моуринью, но «Барселона» уступает. Победы со счетом 1:0 в ответном матче не хватает, «Интер» идет дальше и выигрывает турнир, о котором Златан мечтал много лет. Этот удар — один из самых болезненных за всю его карьеру. В следующей игре Ибрагимович оказывается в запасе. В раздевалке он срывается и кричит Гвардиоле, что тот не мужик, швыряет в его сторону какой-то ящик. Будущего в Каталонии у нападающего больше нет. За год в 45 матчах в футболке «Барселоны» Златан забивает 22 гола — это отличный результат, но в лучшей команде мира Ибрагимович почему-то оказывается чужим.

Ибра