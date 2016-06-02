Ритуальный спуск с горы на огромном бревне

Каждые шесть лет , начиная с 816 года н.э., в японской префектуре Нагано проводится фестиваль Омбасира. Цель — ритуальный ремонт храма Сува-тайси. Фестиваль состоит из двух частей: Ямадаси и Сатобики. Во время первого , мужчины срубают огромные деревья , украшают их и спускаются верхом на стволах по крутым склонам. Ритуал называется « Ги-отоси». Случаются летальные случаи. Во второй части фестиваля происходит торжественное размещение бревен для поддержки фундамента здания.