Истории Домашние животные О чем думает ваша собака Чтобы привлечь внимание собаки во время съемки, немецкому фотографу Эльке Фогельсанг (Elke Vogelsang) приходится идти на самые разные ухищрения. Ответная реакция, уверена она, иногда буквально написана на морде. животные №123 «Я в шоке» «Господи, когда это кончится?» «Волнуюсь за нее» «Вы здоровы?» «Серьезно?» «Похоже, она опасна» «Не стал бы ей доверять» «Это ты мне?» «Насквозь тебя чую» животные №123 животные №123 10 июня 2016 Далее Mорда просит ча-ча-ча