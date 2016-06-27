Истории Домашние животные Мужчины с котами По мнению фотографа Дэвида Уильямса (David Williams), кошка — не только близкий друг каждой старушки, но и верный компаньон любого мужчины. На его снимках запечатлены музыканты, художники, дальнобойщики, солдаты и татуировщики в обнимку со своими питомцами. животные Эндрю и Гарун Грант и Тукс Джош и Лючеро Эрик и Пап Бин Дэвид и Кокоа Зенос и Отелло Брент и Сэмми Иэн и Мила Мэтт и Пэм Ронан и Изабель Амани и Поццо Тобли и Бастер Бананас животные животные 27 июня 2016 Далее Mорда просит ча-ча-ча