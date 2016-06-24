НАТАЛЬЯ КОВАЛЕНКО, директор Историко-культурного музейного комплекса в Разливе:

1 ___________

Далее Как засолить грибы в ванне элитного отеля Далее Как освоить навыки древолазанья Конструкция шалаша за сотни тысяч лет существования цивилизации мало изменилась, и сделать его может кто угодно. Правда, Владимир Ленин свое укрытие летом 1917 года не строил сам — его сделали сыновья рабочего Сестрорецкого оружейного завода Николая Емельянова, который укрывал революционера. Для сооружения шалаша вам понадобятся жерди и сено. Его можно накосить самому, а можно купить — главное, чтобы оно было хорошо просушенным. Если есть все необходимые компоненты, шалаш можно построить и за день.

2 ___________

Места в шалаше не очень много — в Разливе он высотой около 180 сантиметров и 3 метра в длину. Разумно делать как Ленин: к его жилищу примыкал пятиметровый стог, в котором он ночевал. В стоге сухо и тепло, но нужно учесть, что сено имеет свойство усыхать — через полгода ваши 5 метров превратятся в 4. Если не поскупиться на огнезащитное средство и пропитать им стог, то прямо в шалаше можно будет курить, а тлеющие окурки тушить о сено — оно не загорится. Из инструментов пригодятся топорик, коса и вилы — руками тяжело накидать стог высотой в несколько метров.

3 ___________

Сто лет назад шалаш Ленина выглядел не так красиво, как сейчас. В зависимости от погоды мы полностью меняем сено раз в два-три года. Для каркаса надо выбирать крупные и ровные ветки, лучше всего подходят березовые или осиновые. Скрепляются они сеном или травой. Стропильные ноги — наклонные жерди, которые формируют основу шалаша, — ставятся крестом и соединяются балкой сверху. Можно вкопать их в землю, хотя и без этого конструкция не упадет.

4 ___________

После постройки дело за малым — обжить «помещение». Шалаш Ленина был слишком тесным, без удобств, в нем нельзя было стоять в полный рост, максимум — лежать вдвоем. Если ваш шалаш будет выше и шире, можно сделать спальные места из сена, соорудить из пней столы и стулья, обтянуть «потолки» тканью, чтобы сено не сыпалось сверху. В маленьких шалашах света от входа хватает для всего пространства. Ленин просыпался с рассветом и ложился с закатом — горящая лампадка могла привлечь внимание, а он был в бегах. В большой шалаш можно принести светильник, но не рискуйте вырезать окошко — конструкция может обрушиться. Здесь вы сможете прожить до конца лета: уже в августе начинаются сильные дожди, а от них, как и от холодов, постройка не защищает.