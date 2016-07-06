АДАМ ЛЕЙТОН, путешественник, Лидс, Великобритания:

«25 мая, ровно в семь часов утра, я стоял на автобусной остановке в маленьком немецком городе Перль и готовился побить мировой рекорд по числу стран, посещенных за сутки. В ночь перед путешествием я почти не спал — накануне вечером выяснилось, что я перепутал остановки и собирался ждать международный автобус там, где ходят только внутренние, пришлось потратить несколько часов на поиски правильной остановки. Первый же автобус опоздал на целую минуту. Впрочем, водитель привез нас в люксембургский Бельво на три минуты раньше, что позволило мне быстрее попасть в Нидерланды. Всего же за сутки я прокатился на четырех автобусах, шести поездах и трех самолетах; еще четыре границы я пересек пешком, преодолев в общей сложности 2455 километров.

Я обожаю путешествовать, хотя обычно делаю это более размеренно: чаще всего мы с семьей выбираемся куда-нибудь на побережье, снимаем домик у воды, дети играют на пляже, а я сижу неподалеку. Но в этот раз я уехал из родного Лидса один. Разумеется, я хотел попасть в Книгу рекордов Гиннесса, это Святой Грааль для всех, кто пытается установить рекорд, и моя детская мечта. Но есть еще пара причин, по которым я отправился в путешествие. Во‑первых, вы наверняка слышали, что 23 июня в Великобритании пройдет референдум, на котором граждане решат, хотят ли они оставаться в составе Евросоюза, и большинство, согласно опросам, готовы из него выйти. Так вот, я всеми руками за то, чтобы остаться в ЕС, мне кажется очень важным сохранять открытые границы с Европой. Именно поэтому я начал свой путь недалеко от деревни Шенген, где в 1985 году было подписано знаменитое соглашение — город Перль стоит буквально на другом берегу реки. Возможно, уже через пару месяцев у меня не получится повторить подобное приключение, в таком случае можете считать, что это была форма политического протеста. Вторая причина личная: я хотел собрать денег для благотворительного фонда Sands, помогающего женщинам, у которых случился выкидыш или ребенок умер вскоре после родов. Шесть лет назад моя сестра потеряла дочь, и люди из этого фонда очень ей помогли. Они стали для нас второй семьей, и мне кажется, я наконец нашел способ их отблагодарить.

Готовиться к путешествию я начал за год. Для начала ознакомился с предыдущим мировым рекордом: в 1993 году группа путешественников пересекла за сутки 11 стран. Детальный их маршрут я найти не смог, но, кажется, он не особо отличался от моего. Они так же выбирали кластеры, где сосредоточено максимальное количество границ: главное отличие в том, что они не побывали в Дании и Швеции, а я не посетил Швейцарию и Лихтенштейн. Моей главной целью было забронировать как можно больше билетов по интернету, чтобы не пришлось тратить на это время в поездке. В случае с Восточной Европой, правда, все равно возникли сложности. Билеты на автобус из Братиславы пришлось бронировать с помощью знакомых преподавателей местного университета, а билеты на поезд из Варшавы покупать через немецкие турагентства: сайт польской железнодорожной компании работает из рук вон плохо.

Не обошлось и без срочных изменений в маршруте: сначала я собирался лететь из Амстердама в Брюссель и двигаться дальше через Францию, но после терактов в Брюссельском аэропорту усилили меры безопасности, а я не мог рисковать задержкой на паспортном контроле. Впрочем, о безопасности сейчас волнуются везде. Накануне поездки я гулял по Люксембургу, чтобы на следующий день было легче в нем ориентироваться, остановился у вокзала и сделал несколько снимков здания на телефон. Ко мне тут же подошли охранники и спросили, зачем это я фотографирую стратегический объект. Правда, в итоге мне удалось убедить их, что я не планирую ничего криминального, и наша беседа закончилась обсуждением любимых сортов бельгийского пива. Другая сложность, которая возникла при планировании маршрута, — поток мигрантов, из-за которого государства начинают заново строить границы: к примеру, Эресуннский мост между Копенгагеном и шведским Мальме раньше можно было проехать за несколько минут, а теперь на нем два пункта паспортного контроля, где тебя могут остановить в любой момент.

В дорогу я старался брать как можно меньше вещей. Самыми тяжелыми в моем багаже оказались два запасных аккумулятора для телефона и планшета. После пересечения каждой границы я делал селфи, снимал 30-секундное видео, оставлял запись в социальных сетях и метку на GPS-трекере, так что мне необходимо было держать телефон заряженным все время. Еще я взял с собой пару бутылок воды, несколько пакетиков со снеками, энергетические батончики и мини-набор для бритья, которым, по правде говоря, и не рассчитывал воспользоваться. Но побриться мне все-таки удалось в ночном поезде из Варшавы в Братиславу — заснуть я все равно не смог, боялся пропустить Чехию, где мне нужно было отметиться на вокзале в Богумине.

Времени разглядывать местные красоты у меня, конечно, не было, хотя в некоторых странах я за эти сутки побывал впервые — смотрел я в основном на аэропорты, вокзалы и автобусные станции. Могу сказать, что самый красивый вокзал в Люксембурге, я бы задержался полюбоваться им подольше. Варшавский вокзал выглядит довольно мрачно и внутри, и снаружи, а вот район, в котором он расположен, просто прекрасен. Остальные туристические впечатления: туалеты в аэропортах почему-то всегда чище туалетов на вокзалах, сэндвичи и там и там одинаково невкусные, а вот гамбургеры в аэропорту Копенгагена весьма неплохи.

Всю поездку я ходил быстрым шагом, но границы двух последних стран, Венгрии и Австрии, мне пришлось буквально перебегать. Я не самый спортивный человек на свете, но эти четыре километра мчался, забыв об усталости. В Австрию я вбегал еле сдерживая слезы: с одной стороны, я гордился тем, что у меня осталось целых восемь минут, которых хватило бы на посещение еще одной страны, а с другой — я думал о своей нерожденной племяннице и о том, что все это было в память о ней. Перейдя австрийскую границу, я остановился и не отрываясь выпил бутылку воды, затем позвонил жене и маме и тут же поехал обратно в Братиславу, чтобы оттуда вылететь в Лидс. К моему возвращению дети помогли жене испечь торт — они были в полном восторге. Им сейчас четыре, шесть и семь лет, они как раз подошли к возрасту, когда можно брать их во «взрослые» путешествия. Мы уже провели замечательные семейные выходные в Праге, а теперь готовимся к совместной поездке в Голландию. На этот раз я планирую потратить на нее больше часа».