Истории Война Девушки-новобранцы в израильской армии В надежде вызвать у зрителей отвращение к милитаризму фотограф Майан Толедано (Mayan Toledano) сделала серию портретов новобранцев в Израиле. армия №124 Ана в служебном автомобиле Ана и Дарья на берегу Мертвого моря В казарме Ориан На берегу Мертвого моря На остановке В кибуце На побережье У Мертвого моря Ориан на пляже в Тель-Авиве армия №124 армия №124 7 июля 2016 Далее Музыкальный альбом или военный репортаж: проект Пи Джей Харви и Шеймуса Мерфи