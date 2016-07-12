ДАНИЯ

Далее Главные антиклерикалы современности обсуждают религию Далее Худшие церкви США по версии прихожан «Почему вера стоит денег?» — плакаты с таким вопросом в марте 2016 года появились на городских автобусах Копенгагена. Рекламную кампанию с призывом покидать лютеранскую церковь запустило по всей стране Датское общество атеистов. Главным аргументом стало то, что среднестатистический датчанин за свою жизнь отдает церкви почти 18 тысяч евро. Церковный налог (kirkeskat) начисляется автоматически после того, как человек проходит обряд крещения, и составляет от 0,5 до 1,5% его доходов. Официальная процедура выхода из церкви, как правило, сопряжена с бумажной волокитой, поэтому общество атеистов предлагает упрощенную процедуру: желающим достаточно заполнить форму на сайте udmeldelse.dk

77% граждан Дании являются прихожанами государственной лютеранской церкви. По данным министерства по церковным делам, с начала кампании к атеистам примкнули более трех тысяч человек: каждый день в адрес церкви приходит 112 заявлений, тогда как прежде их было не более 31.

ИСЛАНДИЯ

Парламент страны утвердил евангелистскую лютеранскую церковь в статусе государственной в 1874 году, ее финансирование до сих пор закреплено в конституции. Приходской налог, который платят все граждане страны — soknargjold, — составляет от 70 евро в год. Сумма распределяется между сорока официально зарегистрированными религиозными общинами. Чтобы отстоять право атеистов не платить церкви, в 2013 году исландцы создали новую религию зуизм с поклонением древним шумерским богам. Зуисты, которых в декабре 2015-го насчитывалось больше трех тысяч (почти 1% населения), предлагают возмещать приходской налог всем своим новым членам.

80% населения Исландии официально состоят в лютеранской церкви. При этом, согласно опросу гуманистической ассоциации Исландии, только 46% жителей называют себя верующими, а 30% утверждают, что они не религиозны.

НОРВЕГИЯ

Церковь была отделена от государства специальным решением норвежского парламента только в 2012 году. Тем не менее автономия не лишила ее государственной и муниципальной поддержки — ежегодно на оплату церковных нужд уходит 432 миллиона евро. Создатели сайта и мобильного приложения utmelding.no предлагают каждому норвежцу проверить, числится ли он среди прихожан, и подать заявление о выходе, которое попадает прямиком в Центральный церковный совет — в 2015 году их поступило больше 11 тысяч.

75% жителей Норвегии официально являются прихожанами лютеранской церкви. В 2015 году проведенный по почте опрос показал, что 39% граждан не верят в Бога — эта цифра впервые за много лет превысила число верующих и неопределившихся.

НОНФИРМАЦИЯ

Помимо светского обряда свадеб и похорон, сообщества атеистов предлагают проводить для всех желающих обряд нонфирмации, по аналогии с конфирмацией — чтобы подростки, которые растут в семьях атеистов, не чувствовали себя обделенными. Частные фирмы в Дании предлагают услуги по проведению вечеринок в честь нонфирмации: выглядят они так же, как религиозный праздник, но не включают сам обряд.

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Меня беспокоит, что сегодня людям достаточно одного клика, чтобы отдалиться от своих собратьев. Создавать специальные инструменты для выхода из церкви — это неправильно и попросту невежливо

« Меня беспокоит, что сегодня людям достаточно одного клика, чтобы отдалиться от своих собратьев. Создавать специальные инструменты для выхода из церкви — это неправильно и попросту невежливо

ТОМАС ФРАНК,

настоятель епархии датского города Виборг