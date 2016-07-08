Президент имел в виду созданный Морозовым благотворительный фонд «Терек», официально помогавший ветеранам боевых действий в Чечне, а неофициально — лечивший боевиков из отряда Салмана Радуева. — В условиях слабого государства это обычное явление, — говорит Андрей Кристелли. — Через чеченцев Морозов получал доступ к оружию. Ну и всегда мог положиться на другую силу, помимо своей частной армии. Нет, он не предавал родину — у него был чисто меркантильный интерес. Морозов до сих пор отрицает, что на базе отдыха «Увильды» лечились террористы:

— Я сейчас хочу выйти на Рамзана Кадырова, пусть он покажет этих безногих и безруких «террористов», которым тогда было по 10−15 лет. У нас была договоренность: мы вывозим на реабилитацию детей, а чечены — в знак благодарности — возвращают нам наших пленных солдат. Сам он утверждает, что на чеченцев он вышел через Игоря Бобова, бывшего инструктора ГРУ по рукопашному бою, которого в апреле 1997 года убили у гостиницы «Аэростат» в Москве. Однако в Челябинске многие уверены: с чеченцами Морозова свел Кобзон. Александр Морозов познакомился с народным артистом в испанском Марбелье. Случайно увидел в ресторане, подошел пожать руку, а Кобзон неожиданно предложил выпить. С певца только что сняли все подозрения в связях с мафиозными кругами. Госдума направила депутатский запрос — министр МВД ответил: «В отношении Кобзона уголовных дел не расследуется».

— Я ему тогда сказал: «У меня — молодость и рвение. У вас — богатый жизненный опыт. Научите уму-разуму». Они потом еще не раз встречались в Пуэрто-Банус, где у обоих была недвижимость. Однажды Морозов перевозил мебель для новых апартаментов артиста. Кобзон этого не забыл и пригласил Морозова на празднование своего шестидесятилетия. Это было 11 сентября 1997 года, тогда Кобзон впервые пообещал покинуть сцену.

Когда в отношении Морозова возбудили уголовное дело, Кобзон специально прилетел к Челябинск, чтобы встретиться со следователем и похлопотать за друга. В СИЗО он передал книгу с надписью: «Саша, держись! Мы тебя выручим!». Судя по тому, как развивались события в дальнейшем, договориться не удалось, даже авторитет Кобзона не помог. Не помогло заступничество и таких людей, как Владимир Жириновский (политик написал в МВД официальное письмо с требованием освободить Морозова из-под стражи), Лев Рохлин и Тельман Гдлян. Через год после вступления в силу первого приговора на Морозова завели еще несколько дел. Создание ОПГ, заказные убийства, вымогательства, похищение людей — в общей сложности к тем трем годам, что он уже отбывал, прибавилось еще двадцать.

Суд над Морозовым и его подельниками длился несколько лет и завершился уже в новом веке. Прежде сплоченная группировка распалась, и бывшие друзья принялись топить друг друга. Встречаясь в одном автозаке, в котором их везли в суд, обсуждали философа Ильина. Морозов советовал им почитать о чувстве собственного достоинства, без которого невозможен ни один нравственный и духовный подвиг, а они смеялись в ответ и говорили, что достоинство без денег и власти невозможно. — Они меня все время подбивали: «Надо мстить, надо наказывать! Нас нагнули!» Они не понимали, что наступило другое время.

Отбывать наказание бывшего депутата отправили в Верхнеуральскую тюрьму №1, в народе — «Ураган». За время, пока он сидел, ему ни разу не дали встретиться с тремя его детьми. — Включали на полную громкость «Рамштайн», выключали свет и били. Через несколько месяцев у тебя срабатывает условный рефлекс. Как только слышишь «Рамштайн», тебя начинает трясти, и пальцы от нервов покрываются волдырями. В одиночной камере занятий у Морозова было немного. Можно было сесть, встать, пройти два метра туда и обратно. «Филиппинская пытка скукой», — пояснил Морозову один из надзирателей, методично постукивая ключами о металлическую дверь: семь из десяти заключенных кончают жизнь самоубийством. Путая день с ночью, он закрывал лицо руками, чтобы не видеть болезненно тусклый свет, исходящий от лампы, и вслушивался в тишину, иногда прерываемую возгласами «Аллаху акбар!». Соседями Морозова были чеченские террористы из банды Хаттаба.

Он просил у надзирателей бумагу и ручку, чтобы написать жалобу в прокуратуру, но ему не давали. Тогда он разбивал 500-вольтную лампу и осколками резал себе руку. Все попытки суицида, а всего их у Морозова было семь, фиксируются следователем, и заключенный вправе дать письменные показания. Получая доступ к бумаге и ручке, Морозов на несколько десятков страниц расписывал все нарушения, которые были в отношении него допущены. Спасение, если давали читать. Библия, философия Ильина, средневековые схоластики — и все это вперемежку с периодикой и женскими детективами. Морозов читал бессистемно, все подряд. Новые знания смешивались в голове в самых причудливых комбинациях:

— Все мои мысли были вокруг религии. Я думал: вот апостол Павел — преступник, он христиан убивал, Моисей — тоже по 300 человек за раз клал, а про Магомеда я вообще молчу. У всех руки в крови! Чем я хуже? Если арабы и иудеи смогли создать свое религиозное течение, то почему мы, русские, не можем? Они свои учения распространяли на верблюдах, а у нас есть преимущество — интернет. Чтобы не зависеть от прихотей начальника колонии, который сегодня мог дать книгу, а завтра, встав не с той ноги и пользуясь своей абсолютной властью, ее же отнять, Морозов заучивал наизусть целые главы. Так он выучил все сто песен «Божественной комедии». Произведение Данте впечатлило его еще во время суда:

— Я, когда прочел первую главу — это там, где про сумрачный лес и трех зверей, ставших олицетворением главных человеческих страстей, — сразу понял: это про меня.