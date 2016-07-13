«Выпила лишнего на День святого Патрика»
«Хохочу с подружками на кухне»
«Первое общее дело новоиспеченных супругов»
«Мои похороны»
«Да, это был мой день!»
«Может, я и не самая худенькая и хорошенькая, зато победительница»
«В то Рождество смотрела по ТВ чемпионат по водным лыжам»
«Узнала новости о Ральфи. Прямо как на картине «Мир Кристины»
«Никогда не умела отвечать на навязчивые знаки внимания»
«С моей дорогой Дотти мы познакомились, когда я была медсестрой».
«Ныряю в озеро Мичиган»
«Сэди Коэн так расстроилась, что меня взяли на шоу»
«Неделями со мной потом не разговаривала»
«Попрыгать я любила»