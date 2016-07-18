Тир в Оссендрехте, где студенты изучают оружие и баллистику.

Для практических занятий в полицейской академии Апелдорна выстроен дом с несколькими комнатами. Актер воспроизводит действия преступника на кухне — костюм с датчиками движения позволяет посекундно восстановить картину произошедшего.

Согласно учебному сценарию, убийство произошло в гостиной, но криминалисты изучают все комнаты, а спальню называют «молчаливым свидетелем».

Чтобы не оставить следов на месте преступления, криминалисты используют пластиковые подставки. Тело жертвы исследуют при помощи портативного 3D-сканера.

Студенты учатся правильно покидать место преступления. По правилам все эксперты, работающие в доме, должны быть одеты в защитные костюмы и бахилы.

Под руководством медицинского эксперта студенты учатся проводить обследование тела и фиксировать существенные для следствия детали.

По состоянию кожи и характеру травм криминалисты могут определить примерное время совершения преступления.

В роли жертв выступают специально нанятые актеры. Следы насилия, раны и трупные пятна на теле нарисованы гримерами.

Еще один практический курс — работа на месте пожаров. Сценарий преступления: разведенный мужчина умышленно поджигает свою квартиру, чтобы вернуться к бывшей жене и сыну.

По рисунку распространения огня криминалисты определяют, что пламя занялось у окна. На ковре обнаружены следы горючей жидкости. Дело можно считать раскрытым.

Поджоги автомобилей изучаются отдельно — курс включает не только теоретические, но и практические занятия.

Студенты самостоятельно поджигают машины разными способами и в различных условиях, а затем обследуют место происшествия и сгоревший автомобиль.

Цель эксперимента — научиться «читать» следы, которые оставляет огонь, и находить эпицентр возгорания.

На уроках, посвященных электричеству, изучают устройство бытовой техники и типы возгораний, которые они могут вызывать. Одно из заданий — устроить пожар, не выбив пробки.

Работа на месте обнаружения тела. Все трупы сделаны из пластиковых скелетов, обернутых мясом животных, и пролежали в земле более трех месяцев.

После извлечения останков место захоронения тщательно фотографируется и документируется. Белые шары — геотеги для 3D-сканера.

В медицинском центре в Амстердаме студентов учат снимать отпечатки пальцев — в качестве моделей используются руки людей, которые завещали свое тело науке.

По характерным следам, оставленным на теле жертвы, можно определить орудие убийства: им может оказаться и шуроповерт, и лом, и отвертка.

Помимо живых актеров, для моделирования сцен преступления используются различные манекены.

Спектральная камера помогает обнаружить невидимые глазу биологические следы — капли крови, спермы и пр.

Студенты-криминалисты исследуют место преступления: по сценарию неизвестный был убит из огнестрельного оружия на городском перекрестке.

В этом задании условия другие: в припаркованный у здания автомобиль была заложена бомба.