В начале июня у швейцарцев спросили: не будете ли вы против того, чтобы ежемесячный минимальный гарантированный доход (МГД) составил у взрослых жителей страны 2500 франков ($2600)? Детям обещалась одна четвертая этой суммы. Инициаторы референдума предполагали, что зарабатывающие больше гарантированного минимума швейцарцы ничего от государства получать не будут. А тем, чьи доходы ниже, государство доплатит недостающую до минимума сумму, которая не будет облагаться налогами. Мы против, сказали 77% швейцарцев. И правильно сделали. Ведь подавляющему большинству граждан щедрая вроде бы идея предлагала стать не получателями «бесплатных денег», а донорами — спонсорами повышения доходов небольшой части бедных сограждан.
Швейцария — одна из богатейших стран мира. Среднемесячная зарплата составляет там порядка $6700. При этом швейцарцы платят высокие налоги и соцвзносы — после них средняя зарплата уменьшается до $4600 — да и жизнь в Швейцарии дороже, чем в других европейских странах. Прибедняться, впрочем, не с чего: даже с учетом высоких налогов и стоимости жизни покупательная способность «среднешвейцарского» дохода почти вдвое выше, чем в Японии, Швеции, Бельгии, Германии; и в полтора раза выше, чем в Великобритании, Норвегии и Дании. Обсуждавшийся на референдуме МГД должен был составить порядка 56% среднего дохода в стране.
Если перевести заданный швейцарцам на референдуме вопрос «на российские деньги» (учитывая величину средней зарплаты в России в апреле 2016-го — 36 тысяч рублей), он звучал бы так: не хотите ли вы, россияне, чтобы те, кто зарабатывают больше 20 тысяч в месяц, отдавали часть своих доходов тем, кто зарабатывает меньше этой суммы, — так, чтобы меньше 20 тысяч не зарабатывал бы никто? Бьюсь об заклад, что на такой вопрос большинство ответило бы чистосердечным «да». И вовсе не потому, что россияне голосовали бы «сердцем», а швейцарцы думали о своих интересах.
Все дело в неравенстве. В России медианная зарплата (заработок среднего человека — сумма, ниже которой получает ровно половина работающих) приближается к 24 тысячам рублей. Однако эта цифра составляет всего лишь две трети от величины средней зарплаты из-за высокого неравенства — маленькая часть населения получает большие доходы. Естественно, что большинство людей одобрят идею ввести МГД на уровне 83% от медианной зарплаты (20 тысяч к 24-м), ведь почти у половины населения доходы ниже. В Швейцарии ситуация иная. Там медианная зарплата
В Швейцарии лишь 10% самых низкооплачиваемых работников получают (до вычета налогов, которые тем ниже, чем ниже доходы) менее $4300. Значит, МГД сулил бы «прибыль» лишь самым бедным швейцарцам. Безработных в стране всего 3,5%. Поэтому итоги швейцарского референдума не должны удивлять. Ведь здесь, как выразился популярный местный журнал L’Hebdo, утопия никого не убеждает, а экономический реализм считается базовой добродетелью.
Если мы теперь переведем швейцарский вопрос в российские реалии, учитывая не среднюю величину зарплат, а доходы 10% беднейших работников, то он будет звучать совершенно иначе: «Хотите ли вы, чтобы те, кто зарабатывают больше 5−6 тысяч рублей в месяц, отдавали часть своих доходов тем, кто зарабатывает меньше, — так, чтобы ниже этой суммы не получал никто?» На такой вопрос россияне, рассуждая здраво, должны, как и швейцарцы, ответить твердым «нет», ведь эта идея выгодна лишь немногим.
Из этой несложной арифметики понятны основные проблемы с идеей минимального дохода. Она будет тем популярнее, чем выше в стране уровень неравенства и чем хуже существующие налоги справляются с его смягчением. Если МГД устанавливается на совсем низком уровне, то эта идея не будет пользоваться спросом: подавляющее большинство и так получает больше. Наоборот, если вы гарантируете высокий минимальный доход, то большинство будет «за» — но тогда богатым придется отдать существенную часть своего богатства всем остальным (а не только беднякам), и это очень похоже на социализм.
С государством всегда так: сначала платите вы, а только потом — вам. Богатые, конечно, платят больше, а получают меньше, но швейцарцы не настолько бедны, чтобы просить правительство сильно поднять налоги на богатых. Есть и еще проблемы: швейцарская домохозяйка, зарабатывающая на условиях частичной занятости 80% от величины МГД, после его введения должна будет бросить работу и целиком пересесть на госиждивение. Ведь занятость перестанет приносить ей деньги (чем больше она заработает, тем меньше получит от государства). Эта логика объясняет, почему современные демократии склонны
Швейцарское правительство говорило, что выплата потребует порядка $157 миллиардов в год или увеличения налогов примерно в 1,5 раза. Так бы оно и было, если бы тамошние сторонники МГД планировали платить пособие всем. Но поскольку его получали бы лишь те, чьи доходы ниже минимального гарантированного уровня, расходы на его выплату снижались более чем вчетверо. Для Швейцарии с ее низкой по европейским меркам величиной налоговых изъятий (около 25% ВВП) это все равно много, но не катастрофически много. Поэтому тамошняя идея была ближе не к классическому МГД, а к предложению Милтона Фридмана о негативном подоходном налоге.
Сейчас в развитых странах ставка налога на доходы растет вместе с уровнем доходов (например, с 10% до 50%). При этом определенная минимальная сумма налогом не облагается. Фридман предлагал пойти дальше: чтобы тем, чьи доходы ниже минимума, начислялся отрицательный подоходный налог. Например, если необлагаемый доход — $600, а доход человека — $400, то при пятидесятипроцентной ставке негативного подоходного налога ему будет начисляться $100, а при стопроцентной, как в Швейцарии, — все недостающие $200. Негативный подоходный налог, как и выплата минимальной суммы всем гражданам, ведет к повышению доходов самых бедных и его снижению у тех, кто богаче определенного уровня, то есть к смягчению социального неравенства.
Разница между этими двумя родственными подходами в основном в том, что выплата одинаковой суммы всем гражданам без исключения требует большего налогового перераспределения: сначала надо собрать нужную сумму через налоги (у всех, исключая самых бедных), а затем вернуть ее в виде базового дохода всем налогоплательщикам, даже богатым. По расчетам Ховарда Рида и Стюарта Лэнсли, чтобы
Самая привлекательная черта идеи гарантированного базового дохода — перспектива замены многочисленных соцпособий единой выплатой. Вместо выборочных льгот для отдельных, произвольным образом выбранных категорий граждан — единое пособие, выплачиваемое по прозрачной схеме. Сейчас, чтобы государство начало тебе помогать, надо сначала стать больным или инвалидом. Да еще и не имеющим денег: в развитых странах пособия выплачиваются только после проверки нуждаемости. Эта система кормит медицинскую и социальную бюрократию, бюджетных финансистов. МГД позволяет эту гигантскую бюрократию сократить.
Кроме того, идея базового дохода привлекательна перспективой ликвидации застойной бедности. Пособие по безработице нередко превышает величину доходов, которые получит безработный, найдя работу и лишившись тем самым пособия. Эту проблему не решает и отрицательный подоходный налог, особенно если его ставка 100%: находя работу, безработный лишается гарантированной выплаты от государства или ее существенной части. Ее решает лишь единое пособие, выдаваемое вне зависимости от уровня доходов. Но это самая дорогая опция.
В ближайшие годы мы увидим еще много попыток внедрения МГД в разных вариантах: Финляндия, канадская провинция Онтарио, Силиконовая долина, голландский город Утрехт, даже Кения. Ранее были проведены
В Кении выплата минимальных доходов — это негосударственный проект. Его ведет благотворительная организация
Финляндия планирует выплачивать жителям по 800 евро в месяц. Но пока эта мера будет проведена в форме небольшого пилотного
Идея МГД очень привлекательна и в социальном плане, и как способ сокращения сложной системы бюрократических соцпособий. Но в рамках нынешних налоговых систем она может существовать лишь в форме локальных экспериментов наподобие кенийского, или при наличии больших рентных доходов (как на Аляске), или как относительно скромная выплата. Если же сумма значительна, как в Швейцарии и Финляндии, то придется ограничить число получателей пособия. Иначе не понятно, за счет чего его финансировать, справедливо замечает колумнист Bloomberg
Возможно, впрочем, что когда-нибудь человечество создаст роботов, которые станут выполнять за него всю работу. Тогда минимальный гарантированный доход станет политикой будущего — платой за то, чтобы люди спокойно жили и исправно потребляли созданные техникой блага. Но это будущее еще не наступило.