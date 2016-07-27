Бантеева питает заметную слабость к элементам шоу, поэтому каждое занятие «Закрытой школы» начинается с посещения особого места. «Хотите общаться с миром мертвых? А вы мертвых видели вообще? Это ваш шанс понять, нужно это вам или нет», — напутствует Наталья. Мы стоим во внутреннем дворе морга на Екатерининском проспекте. Ученики спешно разбирают шапки, перчатки, маски и халаты — их предупредили, что трупные запахи могут впитаться в одежду на весь день. На стенде рядом с проходной висит книга с гербом учреждения на обложке и впечатляющим названием «Нравственность — показатель человечности каждого и профилактика любых конфликтов, а также наиглавнейшая основа правильной жизни и поведения. Учебно-методическое пособие». Спустя пару минут нас уже знакомят с автором книги — лысеющим контролером по экспертизе Георгием Лаврентюком. Чуть позже присоединяется бородатый профессор Юрий Гальцев, тоже, по его словам, писатель. Пожилые сотрудники бюро судмедэкспертизы воспринимают визит будущих медиумов в госучреждение как нечто само собой разумеющееся — а на Бантееву смотрят буквально как на новую Блаватскую. Пока эксперты, сами похожие на траченных временем советских эзотериков, бубнят, что материальные ресурсы науки не безграничны и нельзя отметать духовный пласт так, как это делалось в советские годы, ученики — сегодня их всего шесть — заметно нервничают. Слово перехватывает Бантеева — она в очередной раз проезжается катком по «шарообразным», напоминая, что экстрасенс сегодня — это не колдун, а сверхчувствительный человек с множеством различных образований, и не в последнюю очередь с медицинским. За знаниями внутрь холодильника входят только пятеро — Веру, учительницу из Беларуси, мелко трясет в предбаннике. На столах лежат два распиленных циркуляркой и грубо сшитых тела — ученикам нужно угадать, от чего наступила смерть. Циркулярка с кровавой накипью лежит здесь же, на столе. От запаха изрядно мутит, ученики стараются встать боком к телам, искоса бросая взгляды на вздувшиеся восковые животы и дряблые гениталии. По словам Натальи, информация должна поступить через «вселенский iCloud» — так в духе времени она говорит о том, что другие обычно называют высшим разумом или богом. Закрывать глаза нежелательно — напротив, надо максимально внимательно осмотреть трупы и после этого задать себе вопрос. Эксперимент не совсем удается: про судьбу второго мертвеца Бантеева, окрыленная догадкой, начинает рассказывать врачам прямо в мертвецкой: смерть в результате физического воздействия, ударили головой обо что-то, тело потом куда-то затащили и бросили. В коридоре судачат ассистенты: — «Угадала? — Да. — А зачем мы его тогда вскрывали? — Да вы чего, она сама патологоанатом же». И это правда — в девяностые Бантеева училась на патологоанатома, правда, никогда не работала по специальности. По‑крайней мере официально, сама она рассказывает, что порой помогала бандитам — зашивала трупы, чтобы скрыть причину смерти. Полученного опыта хватает до сих пор.

В микроавтобусе, отвозящем учеников назад к Центру Бантеевой, все поначалу принюхиваются и спрашивают, кажется им, или действительно от них пахнет. Вызванное столкновением со смертью эротическое напряжение перекатывается по салону микроавтобуса. Гример Наташа в строгой черной рубашке и кожаном бандаже болтает с бородатым помощником Бантеевой Дмитрием о правильности выбора цветка для гомункула, фильмах «Люси» и «Иллюзия обмана» и вечерней выпивке. Мрачная домохозяйка Ира изучает свой экземпляр книги, которую раздал всем собравшимся бородатый судмедэксперт Гальцев на прощание: это «Радуга, или Про странство света», совершенно безумный компендиум «эзотерического знания» за пять тысяч лет: от индийских вед до воскрешателя мертвых Григория Грабового, судимого за мошенничество. В скором времени Бантеева и Гальцев будут читать лекции в СПбГУ — культурологический факультатив. Современная действительность часто повторяет сюжеты книг Владимира Сорокина, но в такие моменты я скорее чувствую себя запертым в особенно лихом рассказе Виктора Пелевина.

Бантеева дает ученикам пятнадцать минут, чтобы выпить чаю и прийти в себя, все постепенно успокаиваются. С уходом нервной бодрости наваливается депрессия — шесть отважных исследователей магии выглядят подавленно и удрученно. «Чтобы войти в состояние зеро-мага, вам нужна сильная встряска. Вас включает стресс или нет? Вы заходите со свежего воздуха с вашими нежными личиками в помещение, в котором каждодневно непрерывно разрезают людей, вынимая, вырывая, анализируя и констатируя — что вы чувствуете? И я могу сказать, что если сейчас вдруг кого-нибудь отправят на «Битву экстрасенсов» и положат перед вами фотографию трупа, то вы не определите причину смерти, не зная многих медицинских данных. Если у вас нет общей культурной осведомленности, то вы так никуда и не выбьетесь», — чеканит Бантеева. Ее общая культурная осведомленность складывается из ежедневного просмотра соцсетей, блогов и сайта TED.com : «У меня есть несколько тем, за которыми я слежу: новые разработки Apple, машиностроение, нанотехнологии, лингвистика, исследование мозга, вирусология, реклама, видеоклипы, в общем весь этот пласт. Потом новости интернет-индустрии и, конечно же, Голливуд. На это уходит три-четыре часа в день, но из этого у меня складывается полная картина происходящего. Потом я играю в Forex — серьезно, люблю это дело». Я рассказываю Бантеевой о новых испытаниях психоделических веществ на раковых больных в США — она заинтересованно кивает в ответ.

Бантеева экспериментирует не только с новыми медиа. Со старыми тоже все в порядке: в феврале 2016 года состоялась премьера снятого в Англии «паранормального реалити-фильма «Перемещение» с Бантеевой в главной роли, осенью в издательстве АСТ выйдет книга. «Я пишу о том, что творится в моей башке, сколько там всего умещается. Она будет сделана в виде моей головы», — Наталья демонстрирует на телефоне макет издания, складывающийся в голову Бантеевой 2.0 с недавно сделанными новыми чертами лица, не похожими на те, что видели люди по телевизору. «Если сегодня женщина не красивая, то значит она дура, которая не пользуется новыми технологиями», — многозначительно бросает Наталья. Вторую половину книги будет закрывать специальный замок, получить код к которому можно будет, только пройдя квест в интернете. Логика издательства АСТ, запускающей столь дорогостоящий издательский проект, понятна — бизнес-гигант выпустил уже штук пять книжек финалистов «Битвы экстрасенсов», в том числе от «некоронованного победителя» Пахома, продержавшегося всего шесть эпизодов, но с лихвой получившего свою долю славы. Понятны и мотивы Бантеевой — победа в Битве была семь лет назад, за это время доза медиа-радиации на ее имени изрядно подугасла, так что львиная доля ее поступков сегодня подчиняется неумолимой логике раскрутки в интернете. Даже ее умильная собачка, модной породы французский бульдог (такая же, как у Риз Уизерспун, Леди Гаги, Эшли Симпсон и других американских знаменитостей), ежеминутно пытающаяся погрызть куклу вуду и другие ритуальные аксессуары в кабинете Бантеевой, предстает в этой связи гиперактивным аксессуаром для селфи.