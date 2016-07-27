Глубина проникновения эзотерических практик в повседневность удивляет самих проводников мистики. В кабинет Бантеевой заходит с охапкой бумаг Артем Донсков — как написано на его визитке, «этнический парапсихолог, кодировщик, нумеролог» — в непрерывно сидящей во всех соцсетях команде Бантеевой он отвечает за утренние эфиры в Periscope и на YouTube с «заряжающем на весь день» магическим рэпом. Он рассказывает о рядовом, казалось бы, опыте посещения юриста: «Она мне протягивает коробочку такую с отверстием и шнуром типа USB. На одной стороне еще сфирот нарисован. Вы, говорит, палец засуньте, это не больно — там микроразряд. А мы на компьютере вашу ауру посмотрим, какие у вас блоки. А она еще, оказывается, и верховная жрица Таро. Я вообще … [удивился] — тетя, вы юрист вообще или кто?»

Постмодернистский клубок, в котором, что вуду, что веды — все сойдет, появился благодаря «Битве экстрасенсов», телешоу с одним из самых высоких рейтингов на российском ТВ, по данным системы TNS.

Пиар-директор ЦНБ Мария (Имя изменено. — прим. Esquire) работала на съемках «Битвы экстрасенсов» на протяжении почти десяти сезонов: «В России «Битва» сделала этот язык. Вся эта каша из ведьм и чакр, винегрет слов из прошлого века. Там от всех понемногу: от гадальщиков, колдунов, практиков еще советских до нагромождений из девяностых, саморазвитие, веды, Велесы всякие — все это тоже перемешалось, и теперь это и есть современный магический бизнес в России. Ну не бизнес, а эгрегор», — поправляется Мария.

Я спрашиваю Бантееву о стоящем за ней объединении «Ковен», который еще называют «северным альянсом ведьм». Наталья вздыхает: «Понимаешь, все дело в том, что хавает пипл. А он хавает нейминг. Удачное определение. Если я в бизнесе с Уолл-Стрит, то я волк с Уолл-Стрит, ясно? А «Ковен» — это… назвать мой коллектив офисом — странно. Мы тут собираемся, обмениваемся своими видениями мира, кто чего нового узнал — рассказываем. У меня есть девочка, которая создает заклинания руками на основе рун, мудр и вокинга, классно?» Недоумение нарастает, но вокинг, танец на основе модельных поз и подиумной походки, — это только верхушка айсберга. Первого мая Banteeva Group должны были провести в одном из больших питерских клубов вечеринку Twerk Messa, объединяющую гиперсексуальные танцы, новую электронную музыку и эстетику Хэллоуина с намеком на шабаш. Дата вечеринки совпала с празднованием Пасхи — и правительство Санкт-Петербурга выступило против такого мероприятия. «Мы тогда уже сами понимали, что не успеваем собрать людей, и хотели вечеринку отменить, ну из чисто политкорректности подумали, что ну его нафиг. А они возбудились, когда увидели, кто это делает. А цепляются только к тем, кто на виду, как мы. Но так уже заколебали все эти ЛДПР, у них три вектора есть, по которым они дергают население: пидарасы, экстрасенсы и Донбасс», — поясняет Мария. Сталкивавшиеся с митингами против их деятельности в Чебоксарах и Архангельске «ковенцы» тем не менее не унывают — в августе они устраивают большой фестиваль-ярмарку «магических товаров» в «Лофт-проекте Этажи», развернутый в сторону молодежи — ну а для кого еще могут быть организованы совариум, алхимический бар, стенд с лемуром-предсказателем и распродажа снаряжения для квиддича?

Платежеспособный слой населения меняется, вчерашние школьники — это уже самостоятельные экономические субъекты, поэтому немудрено, что многим не хочется оставлять без внимания эту аудиторию. Последний год Бантеева и ее команда постоянно обращаются к тем, кого условно можно окрестить «даркстерами»: модной молодежи, симпатизирующей всему мрачному, сакральному и оккультному. Это огромная и разнородная среда, состоящая из посетителей рейвов с бдсм-эстетикой и гулом индустриального техно, поклонников хоррора о паранормальной активности, фанатов вампирских романов и пугающих видеоигр в диапазоне от Silent Hill до Dead Space. Я спрашиваю Наталью о продаже магических амулетов на сайте ЦНБ, в ответ она только морщится: «Эти амулетики уже достали. У нас здесь скоро будет целый магазин одежды — нам Bad Design, те же ребята, что для «Секты» вещи делали, разработали линейку. Такой готический swag». К слову, Бантеева на короткой ноге со всеми, кто монетизирует swag — достаточно одного взгляда на афишу концерта «Новый год с экстрасенсами» и имен выступающих: рэпер ST, знакомый многим по ныне закрытой передаче Rap Info почившего агентства «РИА Новости», и победитель Versus Battle Дуня. Хип-хоп сегодня — это новая народная музыка, самый живой и популярный жанр, кладовая мемов — топлива интернет-славы, поэтому выбор Бантеевой очень логичен. Она не просто сочиняет свои «магические рэп-колханы» и организует мероприятия с участием русских рэперов, но также консультирует их, а с некоторыми даже пишет совместные песни — в какой-то момент Наталья ставит трек рэпера ATL с текстом ее авторства. В ответ на запрос Esquire ATL подтвердил авторство стихов, но отказался отвечать на вопрос об отношении к деятельности Бантеевой. «У нас в рамках «Проснись» (страница Бантеевой во «ВКонтакте». — Esquire) была премьера песни Гуфа, ее пел сам Леша со своей командой. Так я и стала консультантом многих рэперов, советую, заключать ли им контракты с такими-то лейблами, петь ли им в таких-то студиях, ехать в такие-то города. Потом познакомилась с Костюшкиным, от него уже ко всему шоу-бизнесу перешла. Но я больше в рэперской тусовке кручусь — Долматов, ST, Оксимирон, ATL. И Loc Dog, конечно, вот он какая-то прям сверхчувствительная сучка, классная», — сыплет именами Бантеева. Мария поясняет происходящее с Banteeva Group: «Ты по улице походи, посмотри на молодых девчат и чуваков. Они не готы, но, понимаешь, им близка эта мистика, им близки технологии, им близко ощущение того, что скоро все … [закончится]". Бантеева подхватывает: «Это же очень модно сейчас: Алла Борисовна ходит в шляпке ведьмы, Леди Гага надевает костюм ведьмы. Самые популярные артисты снимаются в «Сумерках». Самые примечательные режиссеры снимают сериал «Отель». Лучшие сценаристы пишут «Американскую историю ужасов». Каждый второй фильм говорит о сверхспособностях, да все направлено на то, чтобы внушить мысль «подождите, скоро уже мутанты будут».

Бантеева рассказывает об участии в проектах, разрабатывающих лекарствах против СПИДа и ВИЧ, и откровенничает о придуманном ей приложении, автоматически блокирующем дверцу холодильника при превышении лимита калорий. Аккуратно интересуюсь, не планирует ли Бантеева и в самом деле основать в придачу ко всему еще и стартап. Бантеева поднимает брови: «Да кто же мне даст денег? Я ведьма с «Битвы экстрасенсов». У меня судимость! Им неважно, что я могу поменять образование в целой отрасли».