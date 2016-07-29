Если кто-то когда-то, как Френсис Фукуяма в конце восьмидесятых, думал, что история закончилась, то уходящая неделя снова опровергла это соображение.

Мало старой доброй Европе того, что британцы проголосовали за выход — они и так жили со своими фиш-энд-чипсами на приставном стуле все эти годы, — так теперь рушится сама идея единого континента без границ. Мы уже почти привыкли к военным патрулям на улицах Парижа и Берлина, но когда Чехия и Австрия бросают дополнительные силы на границу с Германией, это все еще выглядит необычно [1] .

После стрельбы в Мюнхене в минувшую пятницу, когда 18-летний парень с иранскими корнями просто начал стрелять по всему подряд из своего глока у Макдоналдса рядом с торговым центром «Олимпия» и, ужас пришел и в Германию [2] [3] . В понедельник в той же Баварии в городке Ансбах сирийский беженец, которого не пустили на музыкальный фестиваль, взорвал себя в баре, ранив окружающих [4] . За день до этого было нападение с мачете [5] , а еще раньше — с топором в поезде [6] — кажется, орудием террористов запрещенного в России ИГ может стать вообще что угодно.

По мере того как тьма наползает на Европу, с этикой медиа происходят удивительные перемены. К примеру, новости про очередную стрельбу в ночном клубе в Америке [7] теперь сопровождаются уже почти даже не циничным вопросом: это просто шутинг, как во флоридском Форт-Майерсе, или теракт? И если не теракт, ценность новости резко падает в глазах ее пишущих и читающих.

Впрочем, одному нетеракту удалось тронуть даже самые черствые души: в Японии психопат напал с ножом на интернат для инвалидов и зарезал 19 человек [8] . Это был действительно не террористический акт, не акт устрашения, а именно акт чистого зла против совершенно беспомощных людей.

И на этом плохие новости недели не заканчиваются. В Турции эхо провалившегося военного переворота слышно все громче. По сути, на наших глазах происходит контрреволюция. Только за среду власти закрыли 18 телеканалов, 3 новостных агентства, 23 радиостанции, 45 газет и 15 журналов [9] . Но и это еще половина беды: судя по фотографиям, опубликованным в британской прессе, в стране, возможно, даже создаются импровизированные концентрационные лагеря (что пока не доказано), где пытают и, вероятно, убивают участников и сторонников переворота.

Турция, даром что член НАТО, стремительно переходит в лигу обиженных Западом стран (идеолог переворота, по официальной версии Анкары, находится в США, и сомнительно, что Вашингтон его выдаст), которую уже несколько лет почетно возглавляет Россия. Эрдоган, забыв все обиды, летит к старому новому другу Путину в Петербург [10] .

Россия, конечно, устала ненавидеть Запад так интенсивно, как в четырнадцатом и пятнадцатом годах, но на неделе для этого снова были поводы всех допинговых скандалов российских спортсменов [11] . С барабанной дробью международный олимпийский комитет решал, пускать ли после всех допинговых скандалов российских спортсменов в Рио, что для внутреннего телепотребления перевели примерно следующим образом: «злые буржуины снова наших обижают». В итоге большую часть атлетов пустили (то есть МОК устранился от решения этого вопроса и передал его федерациям), что, конечно, было представлено государственной пропагандой как очередной триумф нашей страны против мировой несправедливости.

И сразу же вдогонку миллионы телезрителей от Калининграда до Камчатки порадовали сюжетом под названием «Таинственные хакеры Путина угрожают американским выборам», чему, надо признать, поспособствовала истерика демократов в США [12] , на конференции которых в большей степени не Хиллари номинировали, а искали русский след в публикации секретных имейлов, поставивших под удар истеблишмент партии. Впрочем, это еще не все. Теперь источники американских журналистов в спецслужбах даже подозревают, что те же самые хакеры Путина в ноябре якобы попытаются взломать машины для голосования. Словом, порой возникает ощущение, что Путин таинственным образом стал своего рода третьим зловещим кандидатом на американских выборах.

Но сам Путин на неделе был занят, кажется, исключительно внутренними делами и демонстрировал, что неприкасаемых у него нет. Сначала пришли с обысками к главе таможни, его старому товарищу еще по резидентуре КГБ в Восточной Германии [13] . Нашли миллионы рублей, долларов и евро в коробках из-под обуви, а потом и вовсе началась игра в кадровые пятнашки: четверо губернаторов лишились постов, из них двое стали полпредами, на места глав регионов пришли силовики, вдобавок упразднили Крымский федеральный округ [14] . Что это и зачем, ломают голову политологи [15] ; кто-то говорит, что под выборы, а кто-то — что это отголоски внутренней борьбы. Было даже предположение, что Путин готовится к досрочным выборам: неслучайно, дескать, пока уходили эти новости, он живописно завтракал клюквенным йогуртом с тверскими механизаторами перед телекамерами [16] .