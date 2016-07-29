Если кто-то когда-то, как Френсис Фукуяма в конце восьмидесятых, думал, что история закончилась, то уходящая неделя снова опровергла это соображение.
Мало старой доброй Европе того, что британцы проголосовали за выход — они и так жили со своими фиш-энд-чипсами на приставном стуле все эти годы, — так теперь рушится сама идея единого континента без границ. Мы уже почти привыкли к военным патрулям на улицах Парижа и Берлина, но когда Чехия и Австрия бросают дополнительные силы на границу с Германией, это все еще выглядит необычно
После стрельбы в Мюнхене в минувшую пятницу, когда 18-летний парень с иранскими корнями просто начал стрелять по всему подряд из своего глока у Макдоналдса рядом с торговым центром «Олимпия» и, ужас пришел и в Германию
По мере того как тьма наползает на Европу, с этикой медиа происходят удивительные перемены. К примеру, новости про очередную стрельбу в ночном клубе в Америке
Впрочем, одному нетеракту удалось тронуть даже самые черствые души: в Японии психопат напал с ножом на интернат для инвалидов и зарезал 19 человек
И на этом плохие новости недели не заканчиваются. В Турции эхо провалившегося военного переворота слышно все громче. По сути, на наших глазах происходит контрреволюция. Только за среду власти закрыли 18 телеканалов, 3 новостных агентства, 23 радиостанции, 45 газет и 15 журналов
Турция, даром что член НАТО, стремительно переходит в лигу обиженных Западом стран (идеолог переворота, по официальной версии Анкары, находится в США, и сомнительно, что Вашингтон его выдаст), которую уже несколько лет почетно возглавляет Россия. Эрдоган, забыв все обиды, летит к старому новому другу Путину в Петербург
Россия, конечно, устала ненавидеть Запад так интенсивно, как в четырнадцатом и пятнадцатом годах, но на неделе для этого снова были поводы всех допинговых скандалов российских спортсменов
И сразу же вдогонку миллионы телезрителей от Калининграда до Камчатки порадовали сюжетом под названием «Таинственные хакеры Путина угрожают американским выборам», чему, надо признать, поспособствовала истерика демократов в США
Но сам Путин на неделе был занят, кажется, исключительно внутренними делами и демонстрировал, что неприкасаемых у него нет. Сначала пришли с обысками к главе таможни, его старому товарищу еще по резидентуре КГБ в Восточной Германии
А в остальном неделя была обычная. Apple продала свой миллиардный айфон