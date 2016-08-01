ТИМ КОВАР, инструктор по древолазанью:

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Далее Как засолить грибы в ванне элитного отеля Далее Как построить шалаш как у Ленина Вскарабкаться на яблоню в саду, конечно, может каждый, а вот забраться на секвойю высотой с 25-этажный дом так просто не получится. Я уже 23 года учу людей лазать по деревьям правильно — для этого нужны крепкая веревка, страховочная система, как у альпинистов, и защитный шлем. На днях моя 73-летняя ученица залезла таким образом на 15-метровый дуб. Среди моих учеников много ученых: орнитологов, серпентологов, приматологов и других специалистов, которым древолазанье помогает в работе.

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Прежде всего необходимо закрепить на дереве веревку. Можно воспользоваться луком и стрелой или просто забросить петлю на прочную ветку. Когда веревка надежно закреплена, остается установить страховочную систему с сиденьем — она продается в любом туристическом магазине — и тянуть себя наверх. Ногами здесь работать не надо, так что некоторые мои ученики в инвалидных креслах легко забирались на деревья высотой 20 метров.

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Правильно спускаться с дерева едва ли не сложнее, чем на него забираться. Быстрый спуск по веревке, как по пожарной трубе, красиво смотрится только в кино — в реальности на ладонях останутся глубокие ссадины. Нужно отпускать веревку сантиметр за сантиметром, очень медленно и без резких движений, иначе вы рискуете потерять равновесие и стукнуться о ствол и нижние ветви. На то, чтобы усвоить эти базовые правила, требуется, как правило, не больше недели занятий.

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Из тридцати тысяч моих учеников с дерева не падал еще ни один. А вот уговорить их слезть бывает трудно — даже на маститых ученых наверху частенько накатывают детские воспоминания о том, как они целые дни проводили на дереве. Впрочем, в последние годы ко мне все чаще обращаются не только биологи, но и обычные люди: теперь лазать по деревьям приходится и для того, чтобы вызволять из ветвей залетевшие в них дроны.