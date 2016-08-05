Традиция изгнания непокорности с помощью дубинки появилась на заре человеческого общества. Нет ничего проще, чем взять и отлупить оппонента палкой или костью поувесистей: такими приемами владеют даже шимпанзе. Аналоги дубинок изобретались неоднократно носителями разных культур и в самые разные эпохи. Новозеландские маори выясняли отношения с помощью нефритовых мере, древнерусские князья из летописей и былинные богатыри — с помощью палиц, ирландские джентльмены толстыми тростями из терновника — шиллейлами.

История шрифта Comic Sans
Далее История шрифта Comic Sans
История караоке
Далее История караоке

Но на нынешний вид полицейской дубинки сильнее всего повлияли японцы, которые еще со Средних веков имели целый набор дубинок на все случаи жизни: боккен, канабо, консайбо, нейбо и дзюттэ — оружие, известное еще с XVII века. К примеру, дзюттэ было похоже на короткий кусок арматуры с рукояткой и прямоугольным крюком и быстро помогало усмирять преступников, не проливая крови, блокировать удары меча (зачастую от удара лезвием по металлическому стержню меч просто ломался), а крюк цеплял противника за одежду.

Пионер полицейской самообороны, сын японских эмигрантов Роберт Кога, родившийся в 1930 году в Сан-Франциско, уже в подростковом возрасте испытал на себе все тяготы жизни. После атаки на Перл-Харбор американское правительство опасалось масштабного наступления на западное побережье. По надуманным поводам вроде предотвращения передачи данных вражеским кораблям японских эмигрантов в Калифорнии задерживали и отправляли в концентрационные лагеря. 12-летний Боб вместе с родителями и 120 тысячами других японцев попал в лагерь для интернированных. Атмосфера в бараках глуши штата Юта была враждебна, по сравнению с безмятежными поселками Ист-Бэя: подростку пришлось учиться стоять за себя. Чтобы отбиваться от местных лагерных шаек, Кога начал осваивать дзюдо.

После войны семья вернулась к скромной мирной жизни и поселилась в Чикаго, где Боб продолжил заниматься дзюдо уже в спортзале старшей школы. В 1949 году он поступил на службу в ВВС США и был откомандирован на военную базу в Японии, потом попал на Корейскую войну и получил ранение. Вернулся в Штаты Кога в 1953-м опытным и уважаемым воякой, а в 1955-м начал служить в полиции Лос-Анджелеса, став впоследствии одним из первых американцев азиатского происхождения в звании офицера.

Внешность Боба Кога, харизма и умение вывести из строя любого опасного негодяя без применения оружия тут же открыли ему двери в отдел нравов. Вскоре калифорнийский самурай понял, что его коллеги не имеют должных навыков самообороны, — они втроем не могут затащить здоровяка в машину, не гнушаются использовать кастеты и чуть что хватаются за кольты.

Постепенно он начал формулировать идеи, которые позднее станут основой новой системы Кога — Кога-дзюцу. С 1961 года Роберт Кога стал преподавать самооборону в полицейской академии Лос-Анджелеса. Помимо того что Кога адаптировал к реальным условиям приемы из дзюдо, джиу-джитсу и вольной борьбы, он ввел в технику боя гладкую деревянную палку, получившую название «дубинка Кога». Новая дубинка, согласно идее Кога, была нужна для уравнивания силы и отражения атаки (в том числе ножевых ударов). Его техника обращения с дубинкой включала удары и тычки, блоки, приемы сбивания с ног, причем бить Кога учил в основном по рукам и ногам, полностью исключая удары по шее и голове. Это позволяло полицейскому держать противника на безопасном расстоянии и арестовывать его, не нанося тяжких увечий. Новое оружие постепенно вытеснило из обращения биты «билли-клабы», созданные еще в 1829 году в Великобритании в рамках программы основателя консервативной партии Роберта Пиля. В 1970-х сенсей Кога основал целый институт самообороны, а Кога-дзюцу со временем стала основой для многих современных полицейских техник боя.

Правда, и на смену дубинке Кога вскоре пришла новая, с двойной рукоятью. Ее аналог болтается на поясе российских сотрудников ППС. Всем своим видом новая палка напоминает тонфу — традиционное деревянное оружие воинов с острова Окинава, практиковавших боевое искусство кобудо. В результате запрета на ношение оружия островитяне пускали в ход любые хозяйственные предметы. Например, нунчаки — это инструмент для обмолота риса. А в этой т-образной дубинке угадывается силуэт рычага от жернова, моловшего рис в муку. Окинавские крестьяне сражались двумя тонфами: одна рука сжимала боковую рукоятку так, чтобы палка лежала вдоль локтя — получалось подобие щита, отражавшее даже удары меча, а второй рукой можно было наносить удары.

Может быть, в 1971 году офицер полиции Лон Андерсон из Нью-Гэмпшира и не знал об окинавском оружии, а может, был тайно одержим им, но прототипом своего изобретения он официально назвал обломок ножки стула с куском поперечной перекладины, который однажды использовал в уличной драке, будучи еще подростком. После трех лет работы вместе с Полом Старреттом из местной оружейной компании Monadnock Corporation в 1974 году он явил миру первую модель Prosecutor PR-24 (protect & restrain — «защита и сдерживание», 24 — длина в дюймах). Новая дубинка была взята на вооружение в родном Нью-Гэмпшире, затем в Лос-Анджелесе, а потом и в других штатах. Благодаря фильмам Брюса Ли в Америке началась эпоха повального увлечения боевыми искусствами, и экзотическая дубинка, от которой так и веяло духом карате и кунг-фу, быстро набрала популярность.

Сегодня полицейская т-образная дубинка практически полностью вытеснила аналоги в полицейских формированиях всех стран мира, в том числе в МВД России. При должной выучке тонфа во много раз эффективнее, чем дубинка-палка. А вот дизайн и материал для изготовления PR-24 менялись бесчисленное количество раз: первый состав пластмассы деформировался на солнце, поэтому материал усовершенствовали; то появлялись, то пропадали новые металлические детали на рукоятке, позже были придуманы складные тонфы, которые при резком взмахе удлиняются почти в два раза. Но суть осталась неизменной.

В большинстве стран полицейские в основном использую дубинки из поликарбоната, но вот в России они не прижились — здесь чаще используют резиновые — например, «ПР-Тонфа» и «ПР-Таран», (кроме Сибири и тех районов, где резина из-за мороза может просто треснуть от удара). Выходит, что российские дубинки — самые мягкие в мире.