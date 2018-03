Эта неделя обошлась без крупных терактов, к которым мы — и это чудовищно — стали привыкать как к явлению регулярному. И выход [1] новой части «Гарри Поттера», что случился на минувших выходных одновременно с театральной премьерой в Лондоне, должен был всех подбодрить, что ли, посеять в наши души что-то доброе, светлое и необходимое для произрастания там надежды. Но не смог.

Нельзя сказать, что пьеса «Гарри Поттер и проклятое дитя» плохая. Нет, она не плохая, но и не вдохновляющая в минуты слабости и сомнений. Даже если оставить в стороне литературные вопросы (сюжет пунктиром, дети говорят языком взрослых, многократное повторение приема «путешествие во времени») к продолжению семитомника главная претензия такая: мы все просто хотели узнать, что все будет хорошо. Но Джоан Роулинг рассказала нам, что после финальных титров хорошие парни стареют, становятся скучными, забивают на работу и ссорятся с детьми и женами. Наверное, это круто, что и у Гарри Поттера бывает кризис среднего возраста, — просто кризисов нам и своих хватает.

Выход нового «Поттера» затмил все плохие события недели, но они тоже, увы, были. Их можно дать одной строкой: Навального опять пытались посадить в тюрьму (и опять не посадили! [2] праздник для конспирологов); в Сирии сбили российский вертолет [3] , и это крупнейшая единовременная потеря за время операции, которую, смею напомнить, наши власти официально завершили в марте; при этом какие-то карикатурно зловеще выглядящие люди из ИГИЛ (террористической организации, запрещенной в РФ) снова угрожали России [4] ; а еще умер писатель Фазиль Искандер[5].

В российской политике, даром что август, тоже произошло немало. Главное политическое событие недели — двенадцать с половиной лет строгого режима бывшему мэру Ярославля Евгению Урлашову [6] . Пока его выводили из зала суда после приговора, он успел крикнуть, что все это политический заказ и ему отомстили за плевок в лицо «Единой России». При этом на народный сход [7] за народного избранного мэра вечером того же дня вышли пара сотен человек, неловко постояли и были вежливо разогнаны полицией — так в России 2016 года выглядит самый радикальный протест.

А сама Ярославская область пока знакомится с новым губернатором Дмитрием Мироновым [8] , присланным на прошлой неделе. Бывший силовик и борец с коррупцией в МВД (в 2014-м он пришел на смену Денису Сугробову, если помните такого), он уже пообещал уволить всех коррупционеров и спасти футбольную команду «Шинник», которая сейчас не может покупать своим игрокам даже билеты на самолет [9] — деньги на них болельщики собирали вскладчину через интернет.

Шутили на этой неделе больше всего про еще одного нового губернатора, Евгения Зиничева [10] , бывшего охранника Владимира Путина, возглавившего Калининградскую область. Самая мягкая карикатура выглядела так: «Несите мне ваш лучший сканворд».

Смеялись и над Мироновым, только над другим. Сергей Миронов из «Справедливой России» пообещал провести предвыборные рэп-дебаты под псевдонимом OxxxxyMironov [11] . Комментировать это известие очень сложно, потому что оно прекрасно и закончено как кантовская «вещь в себе». И говорит все, что надо говорить о легальной оппозиции за месяц с небольшим перед — барабанная дробь! — думскими выборами. Опять мы про них забыли.

Вот и Дмитрий Медведев, похоже, забыл. Либо он тайно работает на понижение рейтинга своей партии. После мема «Денег нет, но вы держитесь», обращенного к крымским пенсионерам, на мероприятии с загадочным названием «Территория смыслов на Клязьме» (ох уж эти смыслы на Клязьме! надеюсь, там хотя бы готовили смузи) он рассказал учителям, что они мало зарабатывают, потому что не пошли в бизнес[12]. Сами, в общем, виноваты. После этого на сайте change.org возникла петиция [13] об отставке Медведева и за сутки собрала сто тысяч подписей, не без помощи изданий вроде Life.ru и «Комсомольская правда». Это наводит на мысль, что «медведевская непосредственность» вполне может быть заказной кампанией (а некоторые источники в правительстве эту мысль подтверждают).

Но довольно о политике, перейдем к новостям культуры. Отменили очередной музыкальный фестиваль [14] — на этот раз из-за письма бдительной местной жительницы о (внимание!) «пятой колонне»: разогнали бардов и рокеров под Питером. Тенденция, однако.

Ну а закончить хочется двумя событиями, которые как нельзя лучше передают дух времени на этой неделе. Лучше, увы, чем новый «Гарри Поттер».

Ученик челябинской сельской школы Игорь Назаров для фотоконкурса «ВКонтакте» залез в болото по пояс вместе со столом, ноутбуком и канцелярскими принадлежностями. В его взгляде отразилась эпоха, как она отразилась и в продолжении мема This Is Fine. Помните, наверное, комикс [15] с желтой собакой в горящем доме, который последние два года русскоязычные пользователи интернета применяли ко всему подряд — больше всего, кажется, к необъявленной войне на Украине; в новой версии собака начинает, матерясь, кричать: «This is not fine!" [16]

Это обнадеживает.