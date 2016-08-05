Эта неделя обошлась без крупных терактов, к которым мы — и это чудовищно — стали привыкать как к явлению регулярному. И выход
Нельзя сказать, что пьеса «Гарри Поттер и проклятое дитя» плохая. Нет, она не плохая, но и не вдохновляющая в минуты слабости и сомнений. Даже если оставить в стороне литературные вопросы (сюжет пунктиром, дети говорят языком взрослых, многократное повторение приема «путешествие во времени») к продолжению семитомника главная претензия такая: мы все просто хотели узнать, что все будет хорошо. Но Джоан Роулинг рассказала нам, что после финальных титров хорошие парни стареют, становятся скучными, забивают на работу и ссорятся с детьми и женами. Наверное, это круто, что и у Гарри Поттера бывает кризис среднего возраста, — просто кризисов нам и своих хватает.
Выход нового «Поттера» затмил все плохие события недели, но они тоже, увы, были. Их можно дать одной строкой: Навального опять пытались посадить в тюрьму (и опять не посадили!
В российской политике, даром что август, тоже произошло немало. Главное политическое событие недели — двенадцать с половиной лет строгого режима бывшему мэру Ярославля Евгению Урлашову
А сама Ярославская область пока знакомится с новым губернатором Дмитрием Мироновым
Шутили на этой неделе больше всего про еще одного нового губернатора, Евгения Зиничева
Смеялись и над Мироновым, только над другим. Сергей Миронов из «Справедливой России» пообещал провести предвыборные рэп-дебаты под псевдонимом OxxxxyMironov
Вот и Дмитрий Медведев, похоже, забыл. Либо он тайно работает на понижение рейтинга своей партии. После мема «Денег нет, но вы держитесь», обращенного к крымским пенсионерам, на мероприятии с загадочным названием «Территория смыслов на Клязьме» (ох уж эти смыслы на Клязьме! надеюсь, там хотя бы готовили смузи) он рассказал учителям, что они мало зарабатывают, потому что не пошли в бизнес[12]. Сами, в общем, виноваты. После этого на сайте change.org возникла петиция
Но довольно о политике, перейдем к новостям культуры. Отменили очередной музыкальный фестиваль
Ну а закончить хочется двумя событиями, которые как нельзя лучше передают дух времени на этой неделе. Лучше, увы, чем новый «Гарри Поттер».
Ученик челябинской сельской школы Игорь Назаров для фотоконкурса «ВКонтакте» залез в болото по пояс вместе со столом, ноутбуком и канцелярскими принадлежностями. В его взгляде отразилась эпоха, как она отразилась и в продолжении мема This Is Fine. Помните, наверное, комикс
Это обнадеживает.