Иногда после чтения новостей кажется, что мы попали в гремучую смесь стимпанк-фантастики с поправкой на местный колорит. Ну вот какой бы человек в здравом уме и рассудке десять или даже пять лет назад поверил, что в 2016 году ФСБ будет ловить на границе Крыма украинских террористов, а Совет безопасности и Академия наук тем временем предложат правительству потратить 240 миллиардов долларов на строительство сети дирижаблей в Сибири.

Про дирижабли — это не шутка. Газета «Коммерсантъ» опубликовала [1] копию письма вице-премьеру Аркадию Дворковичу. Там люди все подробно посчитали и объяснили. Больше посчитали, конечно. Говорят, до 2035 года надо соединить БАМ и Транссиб летающими цеппелинами с Северным морским путем, и тогда появятся семь миллионов рабочих мест, и вообще Сибирь заживет. Кстати, они готовы ужаться и сделать все на 20 миллиардов долларов дешевле.

С «украинскими диверсантами» в Крыму все не так весело. 10 августа ФСБ рассказала [2] , что в районе Армянска — это недалеко от границы полуострова с Украиной — за три-четыре дня до этого были задержаны несколько групп украинцев, которые якобы планировали [3] устроить теракты то ли на стратегических объектах, то ли на пляжах, чтобы отпугнуть туристов.

Трудно сейчас понять, правда это или нет. В качестве доказательства были предоставлены съемки [4] каких-то боеприпасов и нескольких задержанных со следами свежих побоев на лицах и руках. Киев все, конечно, отрицает и уверяет, что перестрелка если и была, то между разными российскими спецслужбами. За последние дни крымскую границу закрывали несколько раз. На севере полуострова отключили интернет — из соображений безопасности.

Владимир Путин прямо обвинил [5] Киев в переходе к политике террора, а с украинской стороны по приказу Петра Порошенко [6] в боевую готовность приведены войска как у Крыма, так и по «линии соприкосновения» в Донбассе. (Отдельно хочется заметить, что «линия соприкосновения» — чудовищный эвфемизм для фронта боевых действий, где среди советских типовых многоэтажек вот уже третий год перестреливаются из минометов).

Словом, в воздухе опять запахло войной, и даже Олимпиада в Рио-де-Жанейро, задуманная как праздник мира и дружбы, не спасает. А под открытие Игр в Рио отстранили еще и команду наших паралимпийцев в полном составе [7] . Неизвестно, правда ли все они принимали допинг, или под маховик репрессий попали и невиновные, но применительно к людям с ограниченными возможностями такие штрафные санкции выглядят совсем уж бесчеловечно. У Паралимпийского комитета России есть 21 день, чтобы оспорить решение Международного комитета, расходы на адвокатов взялся оплатить глава компании «Мир бокса» Андрей Рябинский [8] . Была на неделе и еще одна важная спортивная новость. У российской футбольной сборной появился новый и весьма бюджетный тренер — Станислав Черчесов [9] , на котором лежит теперь непростая задача вывести команду хотя бы в полуфинал домашнего Чемпионата мира в 2018 году. Злые язык в Российском футбольном союзе говорят, что Черчесов едва ли лучший кандидат для этого, просто он единственный согласился.

Во многом это похоже на российскую политику. До выборов в Государственную думу остался буквально месяц, но практически ничто об этом не напоминает. На улицах минимум политических билбордов, агитаторов и листовок, почти нет пикетов и митингов, по телевизору и радио не крутят рекламу. Выборы в России давно напоминают формальность, но в этом сезоне в духе новой посткрымской искренности, похоже, даже их участники решили не напрягаться. Что ж, может, оно и к лучшему. Честность всегда лучше.

Совсем не так было на этой неделе в Турции, где Реджеп Эрдоган собрал [10] в Стамбуле миллионный митинг в поддержку демократии и себя. Затем турецкий лидер доехал, наконец, до Петербурга, где встретился с новым старым «дорогим другом» Владимиром Путиным [11] . И даже — что вообще-то неслыханно — заставил российского президента ждать себя две минуты.

Ну и напоследок еще одна новость про российскую политику, откровенность и заодно будущее. Операторы связи сами, абсолютно добровольно, предложили [12] государству обязать вас проходить идентификацию во всех мессенджерах. В общем, есть у «пакета Яровой» начало, но нет у него конца. Скажите спасибо, если можно будет ограничиться паспортными данными и не надо будет каждый раз при входе в Telegram или Viber вежливо здороваться с товарищем майором.