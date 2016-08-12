Иногда после чтения новостей кажется, что мы попали в гремучую смесь стимпанк-фантастики с поправкой на местный колорит. Ну вот какой бы человек в здравом уме и рассудке десять или даже пять лет назад поверил, что в 2016 году ФСБ будет ловить на границе Крыма украинских террористов, а Совет безопасности и Академия наук тем временем предложат правительству потратить 240 миллиардов долларов на строительство сети дирижаблей в Сибири.
Про дирижабли — это не шутка. Газета «Коммерсантъ» опубликовала
С «украинскими диверсантами» в Крыму все не так весело. 10 августа ФСБ рассказала
Трудно сейчас понять, правда это или нет. В качестве доказательства были предоставлены съемки
Владимир Путин прямо обвинил
Словом, в воздухе опять запахло войной, и даже Олимпиада в Рио-де-Жанейро, задуманная как праздник мира и дружбы, не спасает. А под открытие Игр в Рио отстранили еще и команду наших паралимпийцев в полном составе
Во многом это похоже на российскую политику. До выборов в Государственную думу остался буквально месяц, но практически ничто об этом не напоминает. На улицах минимум политических билбордов, агитаторов и листовок, почти нет пикетов и митингов, по телевизору и радио не крутят рекламу. Выборы в России давно напоминают формальность, но в этом сезоне в духе новой посткрымской искренности, похоже, даже их участники решили не напрягаться. Что ж, может, оно и к лучшему. Честность всегда лучше.
Совсем не так было на этой неделе в Турции, где Реджеп Эрдоган собрал
Ну и напоследок еще одна новость про российскую политику, откровенность и заодно будущее. Операторы связи сами, абсолютно добровольно, предложили
Впрочем, как написало издание Mashable, опубликовав видео