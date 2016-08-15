АЛЕКСЕЙ ЗИМИН, главный редактор сайта eda.ru :

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Далее Как освоить навыки древолазанья Далее Как построить шалаш как у Ленина Культура сбора грибов есть не везде: в некоторых странах их привыкли покупать, сколько бы их ни росло в лесу, а в иных регионах организованный сбор вовсе запрещен. Лучше всего для грибного тура подходит Польша — там, как и в России, много разновидностей грибов. Солить лучше всего рыжики и грузди, белые грибы вкуснее есть высушенными. Размер не имеет значения — для засолки годятся как очень маленькие, так и очень большие. Для начала следует очистить грибы от всего, что приходит с ними из леса: от земли, веток, маленьких жуков — последние обычно вылезают сами, если ненадолго окунуть грибы в подсоленную воду.

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Перед погружением грибов в ванну следует ее хорошенько обработать. Подойдет обыкновенная соль — ее бактерицидные свойства не уступают многим чистящим средствам. Соль понадобится и в качестве консерванта, который нейтрализует процессы разложения, брожения и влияния микробов на грибы. Стандартная ванна обычно рассчитана на 150 литров. Если солить крепко, чтобы грибы наверняка не пропали, надо закладывать около пятидесяти граммов соли и одной головки чеснока на килограмм грибов. Горсти гвоздики на всю ванну будет достаточно. Для аромата в ванну можно добавить тимьян, перец и горошек.

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Важный этап любой засолки — хороший пресс. Необходим сильный гнет, чтобы грибы не находились в свободном плавании. В путешествии грузом может послужить чемодан или бутылки из дьюти-фри, а прослойкой между прессом и грибами — одеяло. Чтобы грибы прессовались проще, можно нарезать их на мелкие кусочки. Это облегчит и подачу блюда. На время засолки лучше не включать в ванной обогреватель. Температура в помещении должна быть прохладной. Грибы вроде белых шампиньонов, которые можно есть сырыми, и еще огромное количество видов, не нуждающихся в термической обработке, можно есть уже через день-два после засолки. Остальным, чтобы дойти до готовности, потребуется около недели.

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