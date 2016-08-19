Если построить диаграмму по наиболее часто употреблявшимся в русском интернете словам за прошедшую неделю, то, скорее всего, там будет лидировать неожиданная пара: «нооскоп» и «обрезание». Нооскоп — это сомнительная псевдонаучная то ли концепция, то ли буквально прибор из научной работы нового главы администрации президента Антона Вайно, которая была опубликована в журнале «Вопросы экономики и права» еще в 2012 году. И там, как выяснилось [1] , он писал про некое устройство, с помощью которого в будущем можно будет управлять государством, так как оно будет анализировать все происходящие в обществе процессы. Кроме того, к статье прилагалась сложная схема, объясняющая, что происходит на стыке времени, пространства и реальности, из которой понятно, пожалуй, лишь одно: у России сегодня на стыке пространственно-временного континуума два союзника — армия и разведка, а не армия и флот, как было при Александре III. Флоту должно быть обидно. Что касается слова «обрезание», здесь совсем не до шуток. Член президентского Совета по взаимодействию с религиозными объединениями и глава Координационного центра мусульман Северного Кавказа, словом, высокопоставленный мусульманский лидер Исмаил Бердиев заявил на днях, что не видит ничего плохого в женском обрезании, которое до сих пор практикуется в Дагестане. Через пару дней он же добавил [2] , что обрезание не помешало бы делать вообще всем женщинам в России, после чего и пошла волна негодования: одни возмущались словами Исмаилова, другие тем фактом, что в 2016 году в России вообще может идти дискуссия о допустимости женского обрезания, которое признано варварской практикой даже в Тропической Африке. Исмаилов позже объяснил [3] , что его, разумеется, не так поняли, выдернули слова из контекста, но это не остановило снежный ком. Опальный Всеволод Чаплин успел его поддержать [4] , заметив, впрочем, что православные женщины обойдутся и без обрезания. Ненадолго выглянул из небытия Геннадий Онищенко, рассказав [5] , что альтернативой обрезанию должно стать… правильное воспитание в семье. Поучаствовали и феминистки, которых порадовал тот факт, что патриархальные мужчины всю неделю были вынуждены в публичном пространстве произносить слово «клитор». К другим новостям на стыке религии и власти. На этой неделе Патриархия официально назначила святого покровителя Следственному комитету [6] — им стал архангел Михаил, архистратег, между прочим, и предводитель небесного воинства в борьбе с дьяволом. В этой истории непонятно лишь, откуда у РПЦ есть полномочия назначать тех или иных ангелов сотрудниками государственных ведомств и как к этому решению отнесся (если он, конечно, существует) сам Михаил.

Тем временем другие силовики из Федеральной службы безопасности не тратили время на общение с высшими силами, а средь бела дня начали контртеррористическую операцию в Петербурге [7] , где в жилом доме вроде как нашли ячейку террористов. Фээсбэшники проникли в квартиру выше, сделали дырку в полу и кинули вниз гранату — как вам такое? Интересно, кстати, компенсируют ли жильцу деньги на ремонт пола, и вообще каково это — ты проснулся, пьешь кофе, как вдруг врывается ФСБ и начинает пробивать дырку в полу твоей квартиры.