Если построить диаграмму по наиболее часто употреблявшимся в русском интернете словам за прошедшую неделю, то, скорее всего, там будет лидировать неожиданная пара: «нооскоп» и «обрезание». Нооскоп — это сомнительная псевдонаучная то ли концепция, то ли буквально прибор из научной работы нового главы администрации президента Антона Вайно, которая была опубликована в журнале «Вопросы экономики и права» еще в 2012 году. И там, как выяснилось[1], он писал про некое устройство, с помощью которого в будущем можно будет управлять государством, так как оно будет анализировать все происходящие в обществе процессы. Кроме того, к статье прилагалась сложная схема, объясняющая, что происходит на стыке времени, пространства и реальности, из которой понятно, пожалуй, лишь одно: у России сегодня на стыке пространственно-временного континуума два союзника — армия и разведка, а не армия и флот, как было при Александре III. Флоту должно быть обидно. Что касается слова «обрезание», здесь совсем не до шуток. Член президентского Совета по взаимодействию с религиозными объединениями и глава Координационного центра мусульман Северного Кавказа, словом, высокопоставленный мусульманский лидер Исмаил Бердиев заявил на днях, что не видит ничего плохого в женском обрезании, которое до сих пор практикуется в Дагестане. Через пару дней он же добавил[2], что обрезание не помешало бы делать вообще всем женщинам в России, после чего и пошла волна негодования: одни возмущались словами Исмаилова, другие тем фактом, что в 2016 году в России вообще может идти дискуссия о допустимости женского обрезания, которое признано варварской практикой даже в Тропической Африке. Исмаилов позже объяснил[3], что его, разумеется, не так поняли, выдернули слова из контекста, но это не остановило снежный ком. Опальный Всеволод Чаплин успел его поддержать[4], заметив, впрочем, что православные женщины обойдутся и без обрезания. Ненадолго выглянул из небытия Геннадий Онищенко, рассказав[5], что альтернативой обрезанию должно стать… правильное воспитание в семье. Поучаствовали и феминистки, которых порадовал тот факт, что патриархальные мужчины всю неделю были вынуждены в публичном пространстве произносить слово «клитор». К другим новостям на стыке религии и власти. На этой неделе Патриархия официально назначила святого покровителя Следственному комитету[6] — им стал архангел Михаил, архистратег, между прочим, и предводитель небесного воинства в борьбе с дьяволом. В этой истории непонятно лишь, откуда у РПЦ есть полномочия назначать тех или иных ангелов сотрудниками государственных ведомств и как к этому решению отнесся (если он, конечно, существует) сам Михаил.

Главное за неделю: запрет Pornhub, миллиарды Захарченко, группа «Война» за Путина
Далее Главное за неделю: запрет Pornhub, миллиарды Захарченко, группа «Война» за Путина
Главное за неделю: смерть президента Узбекистана, секс-преступления в московской школе, взрыв ракеты SpaceX
Далее Главное за неделю: смерть президента Узбекистана, секс-преступления в московской школе, взрыв ракеты SpaceX

Тем временем другие силовики из Федеральной службы безопасности не тратили время на общение с высшими силами, а средь бела дня начали контртеррористическую операцию в Петербурге[7], где в жилом доме вроде как нашли ячейку террористов. Фээсбэшники проникли в квартиру выше, сделали дырку в полу и кинули вниз гранату — как вам такое? Интересно, кстати, компенсируют ли жильцу деньги на ремонт пола, и вообще каково это — ты проснулся, пьешь кофе, как вдруг врывается ФСБ и начинает пробивать дырку в полу твоей квартиры.

Непонятно пока, были ли связаны эти люди, выходцы из Кабардино-Балкарии, с запрещенной в России террористической организацией ИГИЛ, но ИГИЛ уже поспешил взять на себя ответственность за нападение на пост ДПС в Подмосковье, в результате которого погиб один полицейский. Судебная хроника: Ольга Сечина, жена Игоря Сечина, подала иск к «Новой газете"[8] из-за расследования, в котором утверждается, что она отдыхает на яхте «Княгиня Ольга» стоимостью не менее ста миллионов долларов. Ольга Сечина потребовала уничтожить весь тираж газеты. Думается, сама княгиня Ольга оценила бы такой подход, еще и привязала бы горящие газеты к голубям. Кстати, о всяких неприятных вещах в интернете: тихой сапой продолжается его, так сказать, импортозамещение. Буквально на днях Минкомсвязи разработало законопроект о полном контроле над рунетом, а домены .RU и .РФ, как узнала газета «Коммерсантъ», решили перевести под контроль государства до конца года. И о неприятном в офлайне: Россия встречает двадцать пятую годовщину путча 1991 года. В связи с этим не то чтобы удивительная новость — мэрия Москвы впервые не разрешила[9] проводить акцию памяти о путче 1991 года на месте гибели защитников Белого дома. Как будто путч и не проиграл вовсе. Напоследок немного спорта. Единственная российская легкоатлетка на Олимпиаде Дарья Клишина, которая с невероятными мытарствами все же доехала до Рио и преодолела все квалификации, заняла лишь девятое место[10]. Но россияне не унывают, ведь у них есть байкер Хирург и его красочное шоу[11]. Представление, где смешаны советско-российский гимн, военная техника, портреты Сталина, мотоциклы и патриотические речи самого организатора, пока видели только жители Крыма. Но, возможно, скоро Хирург поедет с гастролями.