Если построить диаграмму по наиболее часто употреблявшимся в русском интернете словам за прошедшую неделю, то, скорее всего, там будет лидировать неожиданная пара: «нооскоп» и «обрезание». Нооскоп — это сомнительная псевдонаучная то ли концепция, то ли буквально прибор из научной работы нового главы администрации президента Антона Вайно, которая была опубликована в журнале «Вопросы экономики и права» еще в 2012 году. И там, как выяснилось
Тем временем другие силовики из Федеральной службы безопасности не тратили время на общение с высшими силами, а средь бела дня начали контртеррористическую операцию в Петербурге
Непонятно пока, были ли связаны эти люди, выходцы из Кабардино-Балкарии, с запрещенной в России террористической организацией ИГИЛ, но ИГИЛ уже поспешил взять на себя ответственность за нападение на пост ДПС в Подмосковье, в результате которого погиб один полицейский. Судебная хроника: Ольга Сечина, жена Игоря Сечина, подала иск к «Новой газете"