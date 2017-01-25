Сила «Притяжения»

«Район №9» восьмилетней давности гораздо больше похож на настоящий фильм про инопланетян в Чертанове — там все напоминает нашу реальность: неприятные и мрачные блочные здания, неприятные и мрачные местные (чиновники, торговцы оружием и полицейские) и неприятные и мрачные, похожие на моллюсков, пришельцы, которые сами не понимают, как они прилетели на Землю и как им улететь обратно. И хотя создатели «Притяжения» не устают повторять, что идея картины родилась после беспорядков в Бирюлеве в 2013 году, их фильм для социального высказывания получился... слишком красивым, что ли. «Притяжение» именно что стремится быть красивым. Красиво падает придуманная в стиле Захи Хадид тарелка. Красиво разрушаются здания и автострады. По этим автострадам, если приглядеться, неторопливо едут маленькие машинки, но никто почему-то не сигналит и не старается в ужасе скрыться от неминуемой смерти. Случайно попавшим в кадр автомобилистам и невдомек, что специалисты по компьютерной графике наложат поверх безоблачного неба над их головами клубы дыма и всполохи пламени. Но какая разница, есть ли в кадре эти машины и как они едут, если падающая тарелка так хороша?

Дальше прекрасного будет еще больше. Северное Чертаново — едва ли не самый выразительный спальный район, проектировавшийся архитектором Посохиным как прообраз для городов коммунистического будущего. Больничные палаты, залы заседаний и кабинеты министерства обороны блещут стеклом и хромированной сталью. Вероятно, все это существует в действительности, но как отличается от унылых, покрашенных в зеленоватую или розоватую краску казенных кабинетов, в которых нам всем иногда приходится бывать. Глава чертановских гопников в исполнении Александра Петрова — мужчина хоть куда. Его невольный антагонист Риналь Мухаметов едва ли в чем-нибудь ему уступает: он красиво улыбается, красиво расхаживает по улице и даже красиво носит нелепую меховую шапку. Их герои просто обречены стать кумирами миллионов старшеклассниц. Помимо Петрова за гопников отвечают актеры Гоголь-центра Алексей Маслодудов, Никита Кукушкин и Евгений Сангаджиев (их трио смотрится очень хорошо и требует отдельного фильма). Школьницы в исполнении Дарьи Руденок и Ирины Старшенбаум невероятно привлекательны. Даже сыгранный Олегом Меньшиковым военный комендант города — это по-своему импозантный мужчина с грустными глазами, меньше всего похожий на безликого мужика в погонах из последнего выпуска новостей. Все это сияет и радует глаз. И, как ни удивительно, все это работает. Перед нами настоящая фантастика, а фантастике не стыдно быть красивой — достаточно вспомнить идеальные формы «Энтерпрайза» или прекрасные инопланетные пейзажи из «Звездных войн». В фантастике зрителю часто показывают невероятное и неправдоподобное, так почему бы не посмотреть на сияющие неземным блеском холлы антикризисного центра? Если мы верим в летающую тарелку в Чертанове, то почему бы не поверить и в ослепительные стеклянные панели московской больницы, в которой просыпается героиня Ирины Старшенбаум? Но стоит «Притяжению» опомниться и начать говорить про понимание «других» и природу человеческого, как фильму перестаешь верить. Реальность «Притяжения» — это иная, улучшенная российская реальность. И пусть в ней рушатся здания и гибнут люди, падающий в зоне отчуждения снег придаст происходящему особое очарование, а полицейские кони красиво побегут на камеру.