Съемки «Аватара-2» начнутся этой осенью

О работе над сиквелом фильма 2009 года в интервью The Hollywood Reporter рассказала актриса Сигурни Уивер: «Мы стараемся сделать все как можно быстрее. Я говорю вам, сценарии настолько удивительны, что страха разочаровать поклонников нет. Я беспокоюсь лишь о том, как мы воплотим их в жизнь. Сценарии грандиозные, и они стоят того, чтобы ждать».
Сроки релиза «Аватара-2» переносили неоднократно. Ожидается, что сиквел выйдет на экраны в 2019 году. В проекте принимают участие Зои Салдана и Сэм Уортингтон, сыгравшие в первом «Аватаре».
Ранее Джеймс Камерон сообщил, что закончил работу над сценариями для всех последующих фильмов – всего их будет четыре.
«Аватар» в 2010 году был выдвинут в девяти номинациях премии «Оскар», и в итоге получил три статуэтки: за лучшую работу художника-постановщика, за лучшую операторскую работу и за лучшие визуальные эффекты.