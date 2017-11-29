Посмотрите первый трейлер «Мстителей: Война бесконечности»

Marvel Studios опубликовала долгожданный трейлер фильма «Мстители: Война бесконечности». Команде супергероев, в число которых входят Черная Вдова, Стражи Галактики, Доктор Стрэндж и другие, предстоит схватка с безумным титаном Таносом. Он ищет камни бесконечности, которые позволяют управлять реальностью.
Из трейлера видно, что некоторые герои сменили имидж: Черная вдова теперь блондинка, Капитан Америка отрастил бороду, а у Человека-паука новый костюм от Тони Старка.
Режиссерами фильма стали Энтони и Джо Руссо, которые работали над картинами о «Первом мстителе».
В российский прокат лента выйдет в начале мая 2018 года.