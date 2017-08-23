«Малыш на драйве» Эдгара Райта: «Форсаж» для умных

«Малыш на драйве», наверное, самый неожиданный фильм режиссера Эдгара Райта. Несмотря на обилие шуток и смешных диалогов – это не комедия, а вполне серьезный фильм про жестокий мир профессиональных грабителей банков. Для Райта, повторюсь, это совсем не характерный жанр. Мы знаем его в первую очередь по знаменитой британской «трилогии»: «Зомби по имени Шон», «Типа крутые легавые» и «Армагеддец». Трем умным комедиям с неизменными Саймоном Пеггом и Ником Фростом в главных ролях, с особым типом британского юмора и очень свежим взглядом на привычные нам жанры, будь то фильм про зомби, полицейский боевик или практически стивенкинговская история про захват маленького сельского городка злыми инопланетянами. В более узких кругах также широко известен фильм Райта «Скотт Пиллигрим против всех» – блистательное гиковское кино, которое одновременно нежно любят и синефилы (за обилие цитат), и меломаны (за потрясающий саундтрек).

Все эти довольно разные фильмы Райта объединяет одна общая черта: полушутливая интонация автора. С «Малышом на драйве» дела обстоят иначе – он снят всерьез, а местами и с жестокостью. И надо сказать, что смена интонации пошла истории на пользу: фильм, несмотря на простоту, получился свежим, потрясающе продуманным и очень развлекательным.

Если попытаться сказать короче, то представьте себе фильм из франшизы «Форсаж», но только для более продвинутой аудитории. Для людей со вкусом и мозгом. В американской прессе, которая «Малыша на драйве» нежно полюбила, придумали еще более емкую формулировку: смесь «Ла-Ла-Лэнда и Форсажа». И надо признаться, что это максимально точное описание картины. Нежную и наивную историю любви главного героя удачно дополняют потрясающе погони, в которых машины не ездят, а практически танцуют, и выдающийся саундтрек. Может быть, в этом году появятся жанровые фильмы удачнее «Малыша на драйве», но вот релизов с более крутым саундтреком мы вряд ли дождемся.

Итак. В детстве молодой человек по имени Малыш попал в страшную аварию, в которой погибли его родители. Он выжил, но у него на всю жизнь остался «звон в ушах». Чтобы заглушить его, Малыш не вынимает из ушей наушников. Всю свою жизнь, все свои движения он синхронизирует с саундтреком, звучащим из его старого айпода. Да, да, это обстоятельство тоже надо отметить: появился фильм, в котором у главного героя айпод был уже в детстве. Вот она – старость наша.

Малыш – невероятно талантливый водитель, способный обогнать кого угодно и уйти от любой погони. Он работает на криминального босса по имени Док (Кевин Спейси), который занимается организацией ограблений банков: находит цели, планирует операции и нанимает команду исполнителей. Команда каждый раз меняется – неизменным остается лишь один член команды, водитель Малыш. Малыш занимается своим преступным делом не по доброй воле, он отрабатывает долг перед Доком и надеется обрести свободу. Ну а дальше, наверное, вы уже сами сможете догадаться: последнее дело, встреча с настоящей любовью (кукольная официантка в исполнении Лили Джеймс), попытка порвать с криминальным прошлым и обстоятельства непреодолимой силы.

Райт не стал звать в фильм главных звезд, но позвал людей с именем, преимущественно из телевидения. Пошел на уступки и перенес действие картины из дорогого Лос-Анджелеса в Атланту (где сочные налоговые вычеты и самые страшные пробки в Америке), но при этом полностью отказался от CGI (компьютерная графика. – Esquire). То есть все сэкономленные деньги пошли на погони и перестрелки. И это, обещаю, вы обязательно отметите во время просмотра. Ни в одном из «Форсажей», со всей их впечатляющей машинерией, нет таких убедительных и развлекательных соревнований на авто. Чтобы добавить аутентичности, Райт позвал техническими консультантами отсидевших водителей, которые сами в свое время скрывались на большой скорости после ограбления банков (жаль, что в русском языке нет такого удобного термина как getaway driver). Так вот первое, что сказали опытные грабители режиссеру, – с места ограбления на понтовых тачках скрываются только лохи. Брать надо что-то простое и незаметное, чтобы затеряться в общем потоке. Поэтому и машины в «Малыше на драйве» не экзотические, а самые что ни на есть простецкие: Subaru, большие американские джипы и так далее. Поскольку от «зеленого экрана» и компьютерных спецэффектов режиссер отказался, то и машинок за съемки разбили настоящих аж 150 штук.

Во время просмотра иногда не обращаешь внимания на детали, но после выхода из зала хочется сразу отметить несколько важных обстоятельств. Во-первых, «Малыш на драйве» – это лучшая роль Джона Хэмма со времен «Безумцев». Он убедительный, обаятельный и страшный. Такой страшный, что на его фоне меркнет даже играющий абсолютного психопата Джейми Фокс. Во-вторых, даже в таком жанровом и сугубо развлекательном кино чувствуется талантливый автор. Герои придуманы точно, отношения их выстроены пусть схематично, но убедительно, и насыщены правильными и местами неожиданными нюансами. Райт ловко играет со всеми привычными приемами «автомобильных фильмов», при этом не забывая щедрой рукой раскидывать по сценарию синефильские шуточки типа сцены с масками Майкла Майерса (ее показали еще в трейлере) или диалогами из мультика «Корпорация монстров». И обратите внимание на сцену, в которой Малыш переключает телевизионные каналы. На одном из них крутят музыкальный клип на песню The Blue Song группы Mint Royale (2003). С него и началась история фильма «Малыш на драйве».

В 2000 году за 25 тысяч фунтов этот клип снял режиссер Эдгар Райт. По сюжету, водитель ждет у банка своих подельников-грабителей, а пока ждет – слушает и подпевает незатейливой песенке. Спустя десятилетие на фестивале в Лос-Анджелесе ролик показали зрителям, и сидящий рядом с Райтом продюсер и режиссер Джей Джей Абрамс наклонился к нему и сказал: «Парень, из этого ведь можно отличное кино сделать». Что, собственно, и произошло.