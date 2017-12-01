Выбрана худшая сцена секса в литературе

Премию за худшую сцену секса, ежегодно вручаемую литературным журналом The Literary Review, получил американский писатель Кристофер Боллен. В своем романе The Destroyers он использовал метафору с бильярдным треугольником, которую критик сочли нелепой.
Приводим цитату полностью:
«Она прикрывает свою грудь купальником. Остальная часть ее тела остается приятно оголенной. Кожа ее рук и плеч имеет разный оттенок загара, словно разводы в ванной. Ее лицо и вагина соревнуются за мое внимание, и я посматриваю на бильярдный треугольник своего члена и яичек».
В решении The Literary Review говорится, что «попытки описать знакомые явления необычным образом часто приводят к конфузным ситуациям» – так, жюри осталось в замешательстве, сколько же яичек у героя Боллена.