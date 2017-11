Появились новые снимки Кристиана Бейла в образе Дика Чейни. Актера не узнать

В настоящее время Кристиан Бейл работает над байопиком о Дике Чейни – бывшем вице-президенте США при Джордже Буше-младшем, который считается самым влиятельным политиком, когда либо занимавшим эту должность. Ради роли актер набрал вес, побрился и в таком образе пришел на мероприятие по случаю выхода другого своего проекта – фильма Скотта Купера «Недруги».

Отвечая на вопрос, как он набирал вес, Бейл ответил: «Я просто ел много пирогов».

Christian Bale says he's been eating "lots of pies" to look like former VP Dick Cheney for upcoming film #VarietyStudio presented by @att pic.twitter.com/kc6jxINLZZ