7 лучших прибалтийских детективов

1. Смерть под парусом

Знаменитый врач собирает друзей на яхте. Утром его находят у руля и с дыркой от выстрела в области сердца. Понятно, что убийца бродит по палубе и никаким образом не желает себя выдавать. Друзья предпринимают попытку: пусть мол, злодей сознается в преступлении, а мы никому не скажем. План не срабатывает. Приходится сойти на берег и вызывать полицию. Неутомимый инспектор Берелл берется распутать смерть под парусом.

2. Подарки по телефону

Тихий и скромный отец двоих детей машинист Петерсон получает загадочные телефонные звонки. Скрипучий, будто из могилы, голос оставляет непонятные сообщения. Параллельно на сберегательную книжку машиниста приходят крупные суммы. За что такая радость, Петерсон понять не может. Но расхитители социалистической собственности знают, что творят. Петерсон на грани нервного срыва.

3. Двойной капкан

Под музыку Раймонда Паулса контрабандисты подрывают устои советской морали: засылают пачками с запада журналы, видео эротического содержания, товары повышенного спроса. Но их прибалтийские сообщники не могут грамотно разделить барыши — происходит ссора партнеров. Параллельно в городе грабят собирателя старинных орденов. Милиционеры догадываются, что эти события как-то связаны между собой и принимают нестандартное решение...

4. Ралли

Команда советских гонщиков довольно успешно проходит этапы в международном состязании. И хотя спортсмены недолюбливают друг друга, им приходится уживаться в тесной кабине автомобиля ВАЗ. Но только до тех пор, пока в дверце автомобиля они случайно не находят контрабандный товар — холст работы художника Энгра, вывезенный нацистами из Риги. Кто из спортсменов пытается протащить ценный груз в руки капиталистов?

5. Ключи от рая

В смерти дантиста Бельского подозревают знакомую убитого модельершу Регину. Но засадить ее за решетку не получается — не хватает доказательств. Опрашивая знакомых убитого, следователи выясняет интересную деталь: покойный не был уж таким хорошим человеком, а за его смертью стоят кровавые рубли, нажитые нечестным путем.

6. Шах королеве бриллиантов

В квартире обнаружен труп женщины. Лицо убитой обезображено серной кислотой. Следователям не удается доказать, что убитая и женщина, которая проживала в нехорошей квартире — одно и тоже лицо. Милиционерам предстоит выяснить кто и за что расправился с дамой, а заодно вывести на чистую воду банду, промышлявшую торговлей драгметаллами и бриллиантами.

7. Малиновое вино

Компания старых друзей на собирается на даче. Шашлык, легкие закуски типа канапе, малиновое вино. Идиллия. Всё хорошо до тех пор, пока виновника торжества не находят убитым в подвале собственного дома. Дружба дружбой, но кто и за что отправил на тот свет доброго человека предстоит выяснить одному из гостей — майору советской милиции.