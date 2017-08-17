«Фургон только ускорялся. Он мчался словно по кукурузному полю»

В четверг белый фургон на полном ходу врезался в прохожих на самой оживленной туристической улице в центре Барселоны – Рамбле. Автомобиль проехал около 500 метров, двигаясь зигзагами и стараясь задеть как можно больше людей. Власти признали случившееся терактом. По данным испанских СМИ, жертвами стали 13 человек, десятки пострадали. Власти пока сообщают об одной жертве и 32 раненых.

Аамер Анвар шел по переполненной туристами Рамбле, когда услышал внезапный грохот. «Вдруг вся улица куда-то понеслась. Люди вокруг бежали. Женщина рядом со мной что-то кричала своим детям. Очень быстро повсюду появились вооруженные полицейские, которые стали стали кричать людям: «Назад, назад!» Владелец одной из лавок попытался заговорить с полицейским. Он сказал, что видел пять или шесть людей, лежащих на земле. Буквально через 30 минут улица наводнилась полицейскими фургонами и машинами скорой, нас буквально вытолкали с улицы и все огородили», – рассказал он Sky News.

Стив Гаррет приехал из Великобритании, которую недавно также потрясли теракты. В момент атаки он находится на рынке неподалеку, и ему удалось спрятаться в пекарне с несколькими другими людьми. Он рассказал ВВС: «Очень много людей побежали в сторону рынка, они кричали. Охранники среагировали моментально. Мы забежали в пекарню вместе с четырьмя или пятью людьми и сразу поднялись на второй этаж, чтобы спрятаться там. Огромное число людей бежали мимо в сторону рынка».

Гаррет добавил, что вслед за первой волной людей пошла вторая, а за ними сразу – вооруженные полицейские: «Они будто обыскивали район рынка, будто искали кого-то. Они были очень, очень осторожными».

Том Геллер видел, как фургон врезается в толпу. В интервью BBC он рассказал: «Я услышал крики и грохот, а затем увидел этот фургон, который несется по Рамбле. Я сразу понял, что это атака террористов. Я живу неподалеку, так что я пробежал около 50 метров и укрылся в своей квартире. Все происходящее было видно с моего балкона». По его словам, водитель фургона и не думал сбавлять скорость. «Он просто гнал сквозь толпу по самой середине Рамблы».

Очевидец по имени Анхель сказал, что видел водителя фургона вблизи. Он описал его как «молодого человека максимум 25 лет, с коричневыми волосами и темной кожей». Другой свидетель теракта Айзек добавил: «Фургон только ускорялся. Он мчался словно по кукурузному полю».

Водитель такси рассказал каталонскому телеканалу TV3: «Фургон ехал зигзагами, стараясь зацепить всех, кого мог. Это было ужасно».

Корреспондент Sky News Майк Моуинни рассказал о действиях полиции: «Всех затолкали в помещения, заперли, всем сказали уйти с улицы. Они очистили пространство в районе Рамблы как минимум в периметре трех кварталов. На месте были вооруженные офицеры, полицейские под приктытием, вертолеты. Все пытались взять ситуацию под контроль».