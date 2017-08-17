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В Барселоне произошел теракт

Фургон врезался в прохожих в центре Барселоны в районе улицы Рамбла. После наезда водитель вышел из автомобиля и скрылся в толпе. По некоторым данным, он взял заложников в турецком кафе. Есть ли у него сообщники или он действует один – неизвестно.

Случившееся признано терактом.

Изначально сообщалось о трех погибших, но в испанских СМИ проходит информация о 13 жертвах атаки. Точной информации пока нет.

Рамбла – одна из самых загруженных улиц в Барселоне и самая популярная среди туристов. Участок улицы перекрыт, в окрестностях закрыты магазины и рестораны, не работает метро и наземный транспорт.

Материал дополняется.

ФотографияJoseph Lago / East News
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