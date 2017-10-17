Вышла полная версия баттла Оксимирона и Дизастера

Канадская площадка King of the Dot опубликовала в своем Youtube-канале полную версию баттла Оксимирона и Дизастера с русскими и английскими субтитрами.
Осторожно, на видео звучит нецензурная лексика!
Баттл, переговоры о котором велись почти два года, состоялся 15 октября в Лос-Анджелесе. Поединок не судили, но отсутствие победителя никак не повлияло на зрелищность шоу.
В своих выступлениях рэперы много говорили о политике: Дизастер неоднократно упоминал Украину, а Оксимирон говорил о войне Америки с арабским миром (У Дизастера ливанские корни. – Esquire). На баттле звучал английский, русский, арабский и немецкий языки.
После баттла Оксимирон написал в своем твиттере, что «роняет Запад», а также поблагодарил за поддержку зрителей и фанатов.
На самом деле огромную роль сыграла поддержка зала, как и ее отсутствие на клэше со словом. 50% толпа, 50% я.— Oxxxymiron (@norimyxxxo) 16 октября 2017 г.