Фредерик Бегбедер представит в Москве свой новый фильм

Фредерик Бегбедер преставит свой новый фильм «Идеаль» 7 апреля в московском клубе Gipsy. Писатель возвращает собственное альтер-эго — героя романа (и фильма) «99 франков» Октава Паранго. На этот циничный рекламист отправляется в Россию – за новым лицом для мирового гиганта косметической индустрии.
Зрителей также ждет выставка произведений современного искусства, в частности, интерактивная инсталляция ART.SEX.MUSIC, автограф-сессия, фуршет и знакомство с исполнителем роли русского олигарха, народным артистом России Алексеем Гуськовым.
Билеты на закрытый показ можно приобрести здесь.