Джордан Белфорт признался, что учил Ди Каприо изображать наркотический угар

Все помнят ту сцену из «Волка с Уолл-стрит» Скорсезе, где герой Леонардо Ди Каприо слегка перебрал с наркотиками и, будучи не в состоянии преодолеть силу гравитации и подняться с земли, изящно открыл дверь своего Lamborghini ногой.

Но мало кто знает, что виртуозно елозить по земле, имитируя наркотическое опьянение, актера учил сам Джордан Белфорт – оратор, брокер, мошенник и прототип главного героя «Волка с Уолл-стрит».

В ходе презентации своей последней книги, «Путь волка» (Way of the wolf), Белфорт рассказал изданию The New York Post: «Лео никогда не пробовал наркотики, так что я показал ему, как человек выглядит и чувствует себя, когда находится под кайфом. Я ползал вокруг него. В какой-то момент мы оба оказались на полу, пускали слюну. Его отец вошел в комнату и спросил, какого черта происходит».

Хотя Ди Каприо, как может показаться, не слишком далек от того образа жизни, что мы видим в фильме Скорсезе, он уверяет, что никогда не прикасался к наркотикам.

В беседе с журналистом US Weekly в 2014 году он сказал: «Я никогда этого не делал (не употреблял наркотики. – Esquire), потому что видел эту ерунду почти каждый день, когда мне было года три-четыре. Голливуд был для меня как прогулка в парке. Я ходил на вечеринки, где были наркотики и да, испытывал искушение».

По словам Ди Каприо, хотя соблазн был велик, он знал, во что это может вылиться и держался от наркотиков подальше.