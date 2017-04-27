10 лучших боевиков за всю историю

1. «Вспомнить все» (Пол Верховен, 1990)

Простой нью-йоркский рабочий — его играет еще молодой Арни с нетронутым австрийским акцентом — вдруг начинает видеть странные сны о Марсе с участием привлекательной брюнетки. Он решает воспользоваться услугами загадочной корпорации и имплантировать в свой мозг воспоминания о Красной планете. Что-то идет не так, главный герой ничего не понимает, мы ничего не понимаем, тем временем Арни уже находится в круговороте смертельных схваток, одна поразительнее другой.

Убедительные сюжетные ходы, проститутка с тремя грудями и экзистенциальный хаос: чего еще пожелать от хорошего боевика?

2. «Безумный Макс: Дорогая ярости» (Джордж Миллер, 2015)

Полная адреналина, не дающая перевести дыхание 120-минутная брутальная автомобильная погоня. Кроме монструозных машин в кадре время от времени мелькает Том Харди в роли Макса и Шарлиз Терон с ее несгибаемой воительницей Фуриоса, мчащиеся в постапокалиптическую пустыню.

3. «Крепкий орешек» (Джон Мактирнан, 1988)

Возможно, лучший рождественский фильм всех времен: «Крепкий орешек» — это история про то, как один крутой парень практически в одиночку расправляется с целой террористической организацией. В главной роли — Брюс Уиллис, еще с волосами.

4. «Круто сваренные» (Джон Ву, 1992)

Классика гонконгского полицейского боевика, «Круто сваренные» — это полная перестрелок история о контрабанде оружия, коррупции и предательстве. Лента длится два часа, но смотрится на одном дыхании — это ли не признак идеального боевика?

Кроме того, нельзя не отметить блестяще снятые сцены драк с использованием восточных боевых искусств: они вдохновили западных режиссеров на десятилетия вперед.

5. «Воздушная тюрьма» (Саймон Уэст, 1997)

Сегодня уже не каждый вспомнит, что когда-то Николас Кейдж снимался в действительно самобытных фильмах. «Воздушная тюрьма» — один из таких, пусть и с совершенно идиотским сюжетом.

Оказавшись запертым на борту транспортного самолета в компании самых опасных в мире преступников, наш парень Ник должен расхлебать кровавую кашу, заваренную злодеем Джоном Малковичем, чтобы попасть домой к любимой жене и дочке.

6. «Терминатор» (Джеймс Кэмерон, 1984)

Крестный папа всех современных боевиков. Есть ощущение, что Шварцнеггер был рожден для роли безэмоционального киборга, с пренебрежением относящегося к человеческой жизни.

7. «Заложница» (Пьер Морель, 2007)

Дочь Лиама Нисона похищена в Париже, и лучше бы бандитам поверить, что глава семейства настроен всерьез.

И пусть монологи, начинающиеся со слов «Когда я тебя найду...» в какой-то момент начинают раздражать, нельзя отрицать влияние, которое «Заложница» оказала на жанр. По самым грубым подсчетам, вышло более 1000 грубых подделок, отчаянно пытающихся повторить успешную формулу оригинала.

8. «Рэмбо: Первая кровь» (Тед Котчефф, 1982)

Сталлоне не раз сыграл ветерана Вьетнама с посттравматическим синдромом, который думает быстро, но еще быстрее жмет на спусковой крючок. И пусть поздние фильмы о Рэмбо скатились в абсурд, первая часть была по-настоящему супержестокой и серьезной лентой.

Еще молодой Слай лазит по джунглям без рубашки и с налитыми кровью глазами в поисках недобитых врагов. Это убедительно.

9. «Беглец» (Эндрю Дэвис, 1993)

Пусть этот фильм немного теряется на фоне прочих карьерных достижений Харрисона Форда (ролей Индианы Джонса, Хана Соло и Бегущего по лезвию, если быть точными), «Беглец», тем не менее, приготовил для зрителя чертовски увлекательную историю.

Обвиненный в преступлении, которого он не совершал (Харрисон Форд не убил бы собственную жену, мы уверены), главный герой должен сбежать от идущих по следу полицейских и найти настоящего преступника, чтобы очистить свое доброе имя.

Очевидно, на его пути есть некоторые препятствия.

10. «Схватка» (Майкл Манн, 1995)

Одно. Последнее. Ограбление. По крайней мере, так его замышлял преступный гений героя Роберта Де Ниро. Но что-то пошло не так, и мы получили почти три часа отличного экшна.

Тот самый случай, когда Де Ниро и Аль Пачино образовали на экране идеальный дуэт: «Схватка» находит удивительный баланс между тем, чтобы показать человеческие стороны своих героев и одни из самых зубодробительных перестрелок в истории кино.