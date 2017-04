Главные музыкальные релизы апреля

Kendrick Lamar – DAMN

Четвертая студийная пластинка рэпера никого не оставила равнодушной. Оркестр, дуэты с суперзвездами (такими как Rihanna или U2) и, в особенности, талант музыканта рассказывать истории – все это делает DAMN определенно одним из лучших релизов апреля, а то и всей весны.

Послушайте в первую очередь: FEEL. Пока титульным треком считается HUMBLE, песню FEEL незаслуженно обходят вниманием, меж тем как она, кажется, становится только лучше с каждым новым прослушиванием.

Gorillaz – Humanz

После семилетнего молчания Gorillaz выпустили не просто пластинку, а настоящий музыкальный фестиваль. Humanz – это заслуживающие восхищения коллаборации (например, с Grace Jones в треке Charger или De La Soul в Momentz), эксперименты с жанрами и застревающие надолго в голове припевы.

Мы разбирали альбом в подробностях: для Esquire его прослушали московские музыканты и составили собственное мнение.

Послушайте в первую очередь: Andromeda – совместная запись с рэпером D.R.A.M. настолько хороша, что ее хочется слушать снова и снова.

Иван Дорн – Open the Dorn

На втором альбое украинский музыкант кардинально изменил собственное звучание, одним махом попав в плейлисты модных диджеев оп всему миру. Большую часть пластинки музыкант записал в Лос-Анджелесе, и потому неудивительно, что атмосфера Западного побережья отчетливо слышна в жирном динамичном звучании.

К слову, Иван Дорн повился в fashion-съемке для майского Esquire.

Послушайте в первую очередь: African, насыщенный колоритными сэмплами трек.

Future Island – The Far Field

Синти-поп группа, известная одним из самых артистичных фронтменов в Америке, выпустила новую пластинку в начале апреля – и она прекрасна. От синтезаторов, делающих Beauty of the Road до неистовой бас-гитары в Cave, The Far Field полна пульсирующей энергии.

Послушайте в первую очередь: Aladdin – трек, в котором блестяще раскрывается каждый участник группы.

Little Dragon – Season High

Юкими Нагано и шведские электронщики Little Dragon выпустили пятый студийный релиз. Смешение эмбиент-ударных и экспериментальных звуковых эффектов, наравне с проницательным вокалом самой Юкими и лирикой в духе «Then i’m gonna kiss your tummy / Then i’m gonna kiss your pineapple» делают альбом действительно выдающимся.

Послушайте в первую очередь: Strobe Light, один из ритмически интересных треков на альбоме. К слову, слова, процитированные выше – именно отсюда.