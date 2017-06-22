10 лучших ролей Дэниэла Дэй-Льюиса

Дэниэл Дэй-Льюис на этой неделе удивил всех, объявив о завершении карьеры. Лауреат трех «Оскаров» за лучшую мужскую роль может претендовать на звание лучшего актера своего поколения – если не лучшего актера всех времен. Эта, безусловно, грустная новость побудила нас пересмотреть самые важные роли Дэй-Льюиса, которые демонстрируют его мастерство, разносторонность и преданность актерскому делу. крайне драматичных.

10. Баллада о Джеке и Роуз(2005)

В фильме, снятом его женой Ребеккой Миллер, Дэй-Льюис играет Джека – властного мужчину, который живет на уединенном острове со своей 16-летней дочерью Роуз. В какой-то момент Джек начинает терять контроль над своим маленьким миром и окружающими его людьми. Дэниелу Дэй-Льюису отлично удалось передать растерянность некогда самоуверенного человека.

9. Последний из могикан (1992)

В киноверсии классического романа Джеймса Фенимора Купера Дэй-Льюис вживается в роль Соколиного глаза – приемного сына вождя могикан. Да, образ романтического героя в приключенческом боевике по событиям франко-индейской войны несколько отличается от более содержательных ролей Дэй-Льюиса, но, несмотря на это, фильм все же стоит посмотреть.

8. Невыносимая легкость бытия (1988)

В адаптации знаменитого романа Милана Кундеры, события которого разворачиваются в период Пражской Весны 1968 года, Дэй-Льюис играет чешского нейрохирурга и известного плейбоя Томаса, разрывающегося между двумя женщинами. Одну устраивает их свободный, ни к чему не обязывающий роман, другая надеется на серьезные духовные отношения. Выбор между Леной Олин и Жюльетт Бинош может показаться сложным сам по себе, но самая главная задача Дэй-Льюиса в этом фильме заключалась в том, чтобы убедительно передать внутреннюю борьбу героя Кундеры на экране.

7. Моя прекрасная прачечная (1985)

В одной из своих первых важных ролей в кино Дэй-Льюис играет панка-полуфашиста, влюбленного в пакистанца Омара, который живет в южном Лондоне в разгар тэтчеризма. Как в большинстве фильмов того времени, социоэкономика и классовое положение играют важную роль в отношениях героев. В легкой режиссуре Стивена Фрирза у Дэй-Льюиса получился персонаж, который выделяется в обширной фильмографии актера.

6. Во имя отца (1993)

Роль, принесшая Дэй-Льюису вторую номинацию на Оскар, рассказывает реальную историю Джерри Конлона – ирландца, несправедливо осужденного и отправленного в тюрьму по подозрению в организации взрывов в барах Гилфорда в 1974 году. Фильм прослеживает многолетние попытки Конлона вернуть себе доброе имя, а Дэй-Льюис прекрасно передает страдания героя, который стремится сохранить человечность, несмотря на оскорбления, пытки и противоправное заточение в тюрьме. Дэй-Льюис мастерски уравновешивает уязвимость и стойкость, которые позволили Конлону двигаться вперед в поисках справедливости и правды.

5. Эпоха невинности (1993)

Жгучий и глубокий фильм Мартина Скорсезе по роману Эдит Уортон сильно отличается от популярных картин режиссера.

Экспрессивная адаптация Мартина Скорсезе романа Эдита Уортона – это жгучий и глубокий фильм, сильно отличающийся от самых популярных картин режиссера. Дэй-Льюис без труда вживается в роль Ньюленда Арчера, члена высшего общества Нью-Йорка, который влюблен в «падшую женщину» в исполнении Мишель Пфайффер. Дэй-Льюис часто играет грубоватых и агрессивных персонажей, как правило, самых умных, ответственных за различные планы и схемы. Здесь же он предстает с неожиданной стороны и демонстрирует чувствительность, которая ярко оттеняет его на фоне окружающих его решительных женщин.

4. Банды Нью-Йорка (2002)

Это второе сотрудничество со Скорсезе и работа, принесшая Дэй-Льюису третью номинацию на Оскар. Актер воссоздал пугающий образ Билла Мясника, основателя орудовавшей в Нью-Йорке середины XIX банды Bowery Boys. Скорсезе не прогадал, выбрав на эту роль Дэй-Льюиса – он затмил всех актеров второго плана и стал звездой фильма, а Билл Мясник в его исполнении стал одним из величайших и одновременно ужасающих кинозлодеев всех времен.

3. Линкольн (2012)

За роль 16-го президента США Дэй-Льюис получил свой третий «Оскар» за лучшую мужскую роль. Актер демонстрирует потрясающую игру, в его исполнении Авраам Линкольн не просто суровое лицо на купюре или статуя, возвышающаяся над кучкой людей, а вполне реальный человек, которому хочется верить.

2. Нефть (2007)

В этой роли, принесшей ему второго «Оскара» за лучшую мужскую роль, Дэй-Льюис играет нефтедобытчика Дэниэла Плэйнвью во всем его безумии и противоречивости. Пожалуй, жестокие мужчины, которые выставляют себя не теми, кто они на самом деле есть, – это лучшее амплуа актера.

1.Моя левая нога (1989)

Дэй-Льюс стал лучшим актером по версии киноакадемиков за роль в фильме Джима Шеридана, рассказывающего историю художника Кристи Брауна – выходца из рабочего класса, который родился с церебральным параличом и может двигать лишь левой ногой. Хотя к тому моменту Дэй-Льюис уже зарекомендовал себя как опытный актер, именно эта картина принесла ему всемирное признание. Блистательная и сложная роль, которая подчеркивает внимание Дэй-Льюиса к деталям, реализму и человечности. «Моя левая нога» остается не только величайшим фильмом в его карьере, но и одной из величайших картин в истории кино.