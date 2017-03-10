Лучшие перестрелки за всю историю кино

Таксист (1976)

Коронная фраза: «Всоси пулю»

Количество убитых: 5

Одинокий молодой мужчина Трэвис Бикл с ирокезом на голове (Роберт Де Ниро) решает, что пора вычистить всю грязь из города, покупает четыре пистолета и устраивает пальбу в борделе.

Неприкасаемые (1987)

Коронная фраза: Нет

Количество убитых: 8

Действие происходит на вокзале. Детская коляска катится вниз, в то время как на лестнице идет ожесточенная перестрелка в замедленной съемке. Классика от Брайана Де Пальмы с Кевином Костнером, Шоном Коннери и Робертом Де Ниро.

Лицо со шрамом (1983)

Коронная фраза: «Скажи „привет“ моему маленькому другу»

Количество убитых: 18

Кубинский драгдилер Тони Монтана (Аль Пачино) встречает кровавую кончину, перед этим перебив почти два десятка атакующих его особняк наемников Сосы.

Джанго Освобожденный (2012)

Коронная фраза: «Извини, не мог удержаться»

Количество убитых: 22

Бывший раб Джанго (Джейми Фокс) и его напарник доктор Шульц (Кристоф Вальц) взяли реванш над жестоким рабовладельцем Кэлвином Кэнди в исполнении Леонардо Ди Каприо.

Круто сваренные (1993)

Коронная фраза: Нет

Количество убитых: 24

Банда контрабандистов оружием готовится совершить очередную выгодную сделку в одном из чайных домов в Гонгконге и еще не знает, что инспектор Юэнь по прозвищу «Текила» и его напарник Лунг готовятся к удару.

Схватка (1995)

Коронная фраза: Нет

Количество убитых: 8

История о том, как ограбление превратилось в большую кровавую сцену. Один из участников банды Нила Макколи (Роберт Де Ниро) убивает охранника (причем без всякой необходимости), что вынуждает преступников отстреливаться от подоспевших полицейских. И снова — Аль Пачино и Роберт Де Ниро.

Пристрели их (2007)

Коронная фраза: «Это мы такой отстой или этот парень настолько хорош?»

Количество убитых: 31

Если вы называете фильм «Пристрели их», приправьте его парочкой сцен с жестокими разборками.

Дэдпул (2016)

Коронная фраза: «Я трогаю себя этой ночью»

Количество убитых: 10

Имея в распоряжении ограниченное количество патронов, Дедпул стреляет наверняка, сопровождая каждое попадание язвительным комментарием.

Матрица (1999)

Коронная фраза: Нет

Количество убитых: 8

Классическая перестрелка в замедленной съемке — одна из первых, в которой Нео принимает участие и, пожалуй, самая запоминающая во всей трилогии.

Секреты Лос-Анджелеса (1997)

Коронная фраза: Нет, но зато есть насмешливая ухмылка Рассела Кроу

Количество убитых: 7

В попытке вывести на чистую воду ячейку полицейских, связанную с контрабандой наркотиков, детектив Эксли (Гай Пирс) и детектив Уайт (Рассел Кроу) попадают в заварушку с участием офицеров полиции и их наемников.