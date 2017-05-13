10 великих фильмов, которые освистали в Каннах

Аудитория Каннского фестиваля не стесняется выражать эмоции: если фильм пришелся критикам по душе, его ждут по меньшей мере 15-минутные овации, если нет – то картину могут освистать (этому есть даже определение – booing). Самое удивительное, что в немилость зачастую попадают по-настоящему великие работы. Мы составили небольшой список.

«Дикие сердцем» (1990)

Дэвиду Линчу не привыкать к бурной реакции на свои работы. Его блестящий шедевр «Дикие сердцем» получил «Золотую пальмовую ветвь», но прежде был освистан группой людей, которые посчитали, что режиссер зашел слишком далеко.

«Таксист» (1976)

Сложно представить, что критики освистали и великолепную работу Мартина Скорсезе (кстати, тоже получившую в итоге главный приз). Фильм показался некоторым слишком жестоким.

«Мария-Антуанетта» (2006)

У фильма Софии Копполы есть и защитники, и хулители, но бесспорно одно: историю французской королевы, претендовавшую на «Золотую пальмовую ветвь», освистали при первом показе для прессы.

«Древо жизни» (2011)

Продолжая список освистанных лауреатов Канн, нельзя не вспомнить Терренса Малика и его эпическое «Древо жизни». Большинству зрителей фильм понравился, но критики тоже нашлись.

«Приключение» (1960)

Это сегодня «Приключение» Микеланджело Антониони считают шедевром, но на первом показе в Каннах фильм встретил настолько бурную реакцию, что режиссеру пришлось покинуть зал. В итоге картине достался приз жюри.

«Антихрист» (2009)

Ларс фон Триер определенно знал, что его «Антихрист» создаст ажиотаж, но даже он не мог представить, что фильм освистают и после показа. Эта работа датского режиссера по-прежнему вызывает противоречиввую реакцию, но той ночью в Каннах критики победили.

«Криминальное чтиво» (1994)

Нет, во время первого показа никто не возмущался. Это случилось уже после того, как фильм обошел в конкурсе «Три цвета: красный» Кшиштофа Кесьлевского и получил «Золотую пальмовую ветвь».

«Твин Пикс: огонь, иди со мной» (1992)

Дэвид Линч, снова. Фильм-приквел к сериалу «Твин Пикс» можно считать странной авантюрой режиссера, но при правильном настрое сомнений в его величии не остается.

«Автокатастрофа» (1996)

Это фильм о людях, которые испытывают сексуальное удовлетворение от бьющихся машин. Возможно, одна из самых великих работ Дэвида Кроненберга была освистана в Каннах за явную безнравственность.

«Бесславные ублюдки» (2009)

Насколько громким было возмущение во время первого показа эпичного фильма Квентина Тарантино о второй мировой войне, доподлинно неизвестно. Но одно можно сказать точно: критики встретили «Бесславных ублюдков», мягко говоря, прохладно. Картина в итоге стала хитом и считается одной из лучших работ Тарантино.

Оригинал статьи опубликован в британском Esquire.