Истории|Фото месяца

Лучшие фотографии июля

Фоторедактор Esquire ежемесячно отбирает 10 самых интересных фотографий.

1.


Служащий колумбийских ВВС выполняет тренировочный прыжок с собакой.
Фото: Oliver Ehmig / REX / Fotodom

2.


Бразильский пловец Марсело Чиригини готовится к заплыву на 100 метров вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта, Будапешт, Венгрия.
Фото: Tibor Illyes / EPA / Vostock Photo

3.


В начале июля Калифорнию охватили разрушительные лесные пожары. На этом снимке пожарные убирают американский флаг, который повесили владельцы одного из домов, оказавшегося близ очага стихийного бедствия.
Фото: Josh Edelson / AFP / East News

4.


Винтажные самолеты пролетают над Гренландией во время 10-дневного полета из Шотландии в Канаду по арктическому кругу.
Фото: Tim Allen / Barcroft Images / ТАСС

5.


Протестующий с файером в руках во время саммита «большой двадцатки» в Гамбурге, Германия.
Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

6.


Цветущая долина в поселке Кастеллуччо ди Норча, Умбрия, Италия.
Фото: Beppe Verge / REX / Fotodom

7.


Стая атерин.
Фото: Susannah H. Snowden-Smith / REX / Fotodom

8.


В июле в Лондоне прошел Уимблдонский турнир.
Фото: James Gourley / REX / Fotodom

9.


Пилоты Peugeot Стефан Петерансель и Жан-Поль Коттре победили в ралли «Шелковый путь-2017».
Фото: Franck Fife / AFP / East News

10.


Сгоревшие деревья на склоне холма в районе коммуны Борм-ле-Мимоза, Франция.
Фото: Jean-Paul Pelissier / Reuters

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