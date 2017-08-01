Лучшие фотографии июля

1.

Служащий колумбийских ВВС выполняет тренировочный прыжок с собакой.

Фото: Oliver Ehmig / REX / Fotodom

2.

Бразильский пловец Марсело Чиригини готовится к заплыву на 100 метров вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта, Будапешт, Венгрия.

Фото: Tibor Illyes / EPA / Vostock Photo

3.

В начале июля Калифорнию охватили разрушительные лесные пожары. На этом снимке пожарные убирают американский флаг, который повесили владельцы одного из домов, оказавшегося близ очага стихийного бедствия.

Фото: Josh Edelson / AFP / East News

4.

Винтажные самолеты пролетают над Гренландией во время 10-дневного полета из Шотландии в Канаду по арктическому кругу.

Фото: Tim Allen / Barcroft Images / ТАСС

5.

Протестующий с файером в руках во время саммита «большой двадцатки» в Гамбурге, Германия.

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

6.

Цветущая долина в поселке Кастеллуччо ди Норча, Умбрия, Италия.

Фото: Beppe Verge / REX / Fotodom

7.

Стая атерин.

Фото: Susannah H. Snowden-Smith / REX / Fotodom

8.

В июле в Лондоне прошел Уимблдонский турнир.

Фото: James Gourley / REX / Fotodom

9.

Пилоты Peugeot Стефан Петерансель и Жан-Поль Коттре победили в ралли «Шелковый путь-2017».

Фото: Franck Fife / AFP / East News

10.