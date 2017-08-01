Лучшие фотографии июля

1.
Служащий колумбийских ВВС выполняет тренировочный прыжок с собакой.
Фото: Oliver Ehmig / REX / Fotodom
2.
Бразильский пловец Марсело Чиригини готовится к заплыву на 100 метров вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта, Будапешт, Венгрия.
Фото: Tibor Illyes / EPA / Vostock Photo
3.
В начале июля Калифорнию охватили разрушительные лесные пожары. На этом снимке пожарные убирают американский флаг, который повесили владельцы одного из домов, оказавшегося близ очага стихийного бедствия.
Фото: Josh Edelson / AFP / East News
4.
Винтажные самолеты пролетают над Гренландией во время 10-дневного полета из Шотландии в Канаду по арктическому кругу.
Фото: Tim Allen / Barcroft Images / ТАСС
5.
Протестующий с файером в руках во время саммита «большой двадцатки» в Гамбурге, Германия.
Фото: Wolfgang Rattay / Reuters
6.
Цветущая долина в поселке Кастеллуччо ди Норча, Умбрия, Италия.
Фото: Beppe Verge / REX / Fotodom
7.
Стая атерин.
Фото: Susannah H. Snowden-Smith / REX / Fotodom
8.
В июле в Лондоне прошел Уимблдонский турнир.
Фото: James Gourley / REX / Fotodom
9.
Пилоты Peugeot Стефан Петерансель и Жан-Поль Коттре победили в ралли «Шелковый путь-2017».
Фото: Franck Fife / AFP / East News
10.
Сгоревшие деревья на склоне холма в районе коммуны Борм-ле-Мимоза, Франция.
Фото: Jean-Paul Pelissier / Reuters