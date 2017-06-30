Лучшие фотографии июня

1.

Репродукция «Моны Лизы» на боковом фасаде магазина Louis Vuitton на Пятой Авеню в Нью-Йорке.

Это промо к новой коллекции модного дома, созданного в коллаборации с американским художником Джеффом Кунсом.

Фото: Timothy A. Clary / AFP / East News

2.

В результате лесных пожаров в португальском муниципалитете Педроган-Гранди погибли более 60 человек.

Фото: Rafael Marchante / Reuters

3.

Вид на Ронский ледник неподалеку от перевала Фурка, Швейцария.

Старейший ледник Альп накрыт специальными белыми одеялами, предотвращающими таяние.

Фото: Urs Flueeler / AP / East News

4.

Жители Нью-Йорка отметили день летнего солнцестояния на занятиях по йоге на Таймс-сквер.

Фото: Michael Brochstein / Zuma / ТАСС

5.

В китайской провинции Хэнань в целях реконструкции деревень провели контролируемый снос зданий.

Фото: Reuters

6.

Пасть тигровой акулы.

Фото: Michael Dornellas / REX / Shutterstock

7.

14 июня в Лондоне сгорел 24-этажный жилой дом Grenfell Tower.

Жертвами чрезвычайного происшествия стали по меньшей мере 80 человек.

Фото: Matt Dunham / AP / East News

8.

Постояльцы отеля Null Stern Hotel, расположенного на горе Зентис, Швейцария.

Единственная на сегодняшний день гостиница категории «ноль звезд»

находится на высоте 1200 метров над уровнем моря в восточной части швейцарских Альп.

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

9.

Каное Hokule вернулось с трехлетнего кругосветного плавания.

В гавайской столице Гонолулу экипаж парусного судна встретили около 100 тысяч человек.

Фото: Zak Noyle / Zuma / ТАСС

10.