Лучшие фотографии ноября

1.
Традиционное факельное шествие польских националистов в День независимости Польши, Варшава.
Фото: Radek Pietruszka / EPA / Vostock Photo
2.
Фермеры в Индонезии собирают урожай с видом на вулкан Синабург.
Ivan Damanik / AFP / East News
3.
В Бразилии прошел «балетный протест»: артисты муниципального театра Рио-де-Жанейро провели концерт в знак протеста против задержки зарплат. На фото: выступление примы-балерины Деборы Рибейро
Фото: Ricardo Moraes / Reuters
4.
Помилованные Дональдом Трампом индейки Драмстик и Уишбоун отдыхают в гостиничном номере. После официальной церемонии они отправятся жить на индюшачью ферму в городе Лисбург (штат Виргиния). Традиция четвования индейки была заложена в 1947 году, когда Национальная федерация индейки и Национальный совет птицезаводчиков впервые подарили птицу президенту США Гарри Трумэну.
Фото: Jabin Botsford / The Washington Post / Getty Images
5.
Скачки на верблюдах в пустыне Вади-Рам, Иордания.
Фото: Muhammad Hamed / Reuters
6.
Удар молнии во время футбольного матча на стадионе Лэйксайд в Мельбурне, Австралия.
Фото: Scott Barbour / Getty Images
7.
Британский принц Гарри и американская актриса Меган Маркл, объявившие о помолвке, позируют фотографам в Кенсингтонском дворце, Лондон.
Фото: Toby Melville / Reuters
8.
Первая леди США Меланья Трамп украсила Белый дом к Новому году и Рождеству.
Фото: Olivier Douliery / Abaca Press / East News
9.
С космодрома Восточный (Амурская область) запустили вторую в его истории ракету «Союз-2.1б». Пуск завершился неудачей.
Фото: Kirill Kudryavtsev / AFP / East News
10.
Посетители пляжа Ипанема обнаружили 30-тонного горбатого кита, которого выбросило на берег, Рио-де-Жанейро, Бразилия.
Фото: Mario Tama / Getty Images