Лучшие фотографии ноября

1.

Традиционное факельное шествие польских националистов в День независимости Польши, Варшава.

Фото: Radek Pietruszka / EPA / Vostock Photo

2.

Фермеры в Индонезии собирают урожай с видом на вулкан Синабург.

Ivan Damanik / AFP / East News

3.

В Бразилии прошел «балетный протест»: артисты муниципального театра Рио-де-Жанейро провели концерт в знак протеста против задержки зарплат. На фото: выступление примы-балерины Деборы Рибейро

Фото: Ricardo Moraes / Reuters

4.

Помилованные Дональдом Трампом индейки Драмстик и Уишбоун отдыхают в гостиничном номере. После официальной церемонии они отправятся жить на индюшачью ферму в городе Лисбург (штат Виргиния). Традиция четвования индейки была заложена в 1947 году, когда Национальная федерация индейки и Национальный совет птицезаводчиков впервые подарили птицу президенту США Гарри Трумэну.

Фото: Jabin Botsford / The Washington Post / Getty Images

5.

Скачки на верблюдах в пустыне Вади-Рам, Иордания.

Фото: Muhammad Hamed / Reuters

6.

Удар молнии во время футбольного матча на стадионе Лэйксайд в Мельбурне, Австралия.

Фото: Scott Barbour / Getty Images

7.

Британский принц Гарри и американская актриса Меган Маркл, объявившие о помолвке, позируют фотографам в Кенсингтонском дворце, Лондон.

Фото: Toby Melville / Reuters

8.

Первая леди США Меланья Трамп украсила Белый дом к Новому году и Рождеству.

Фото: Olivier Douliery / Abaca Press / East News

9.

С космодрома Восточный (Амурская область) запустили вторую в его истории ракету «Союз-2.1б». Пуск завершился неудачей.

Фото: Kirill Kudryavtsev / AFP / East News

10.