Лучшие фотографии октября

1.

Герцогиня Кембриджская танцует с героем английских сказок медвежонком Паддингтоном во время благотворительного мероприятия на платформе лондонской станции Паддингтон.

Фото: WPA Pool / Getty Images

2.

Бессточное соленое озеро Ван в Турции. Снимок сделан с Международной космической станции.

NASA

3.

Художник-акционист Петр Павленский поджег двери Банка Франции.

Фото: Capucine Henry / AP / East News

4.

LAS VEGAS, NV - OCTOBER 01: People run from the Route 91 Harvest country music festival after apparent gun fire was hear on October 1, 2017 in Las Vegas, Nevada. A gunman has opened fire on a music festival in Las Vegas, leaving at least 20 people dead and more than 100 injured. Police have confirmed that one suspect has been shot. The investigation is ongoing.

Фото: David Becker / Getty Images

5.

В октябре до берегов Великобритании добрался ураган Офелия, который принес с собой песок из Сахары и дым от лесных пожаров в Португалии, из-за чего небо окрасилось в красный цвет.

Фото: Tom Jacobs / Reuters

6.

На индонезийском острове Суматра произошло извержение вулкана Синабунг. Вулкан проснулся в 2010 году впервые за 400 лет и с тех пор остается активным.

Фото:Ivan Damanik / AFP / East News

7.

В конце октября каталонский парламент объявил о независимости региона от Испании. В ответ Мадрид ввел в регионе прямое упрвление и объявил об отстранении от должностей членов каталонского правительства,

в том числе его главы Карлеса Пучдемона (на фото), и проведении досрочных выборов.

Фото: Albert Gea / Reuters

8.

Последствия лесных пожаров в Санта-Розе, Калифорния.

Фото: FMarcio Jose Sanchez / AP / East News

9.

Сумаританские тигры Ахиллес и Карис лакомятся тыквой на Хэллоуин в Лондонском зоопарке.

Фото: Mary Turner / Reuters

10.