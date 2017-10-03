Лучшие фотографии сентября

1.

Игра в гольф на фоне пожара. Фотография сделана в клубе Beacon Rock Golf Course, который находится в Северном Бонневилле, штат Вашингтон. В соседнем Орегоне, отделенном рекой Колумбия, бушуют лесные пожары.

Фото: Kirsti McCluer / Reuters

2.

Судна в заливе Сейнт Джон, затопленные ураганом «Ирма».

Jonathan Drake / Reuters

3.

Машина Rabid Transit на фестивале Burning Man, штат Невада, США.

Фото: Jim Bourg / Reuters

4.

Козы забрались на аргановое дерево в Марокко. Животные питаются шкуркой плодов аргании, из которых получают аргановое масло, широко используемое в косметологии и кулинарии.

Фото: Alison Lyons / REX / Fotodom

5.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын наблюдает за пуском баллистической ракеты Хвасон-12

Фото: KCNA / Reuters

6.

Разрушенное многоэтажное здание в Мехико. В результате мощного землетрясения в Мексике погибли более 300 человек.

Фото: Pedro Pardo / AFP / East News

7.

Вид на пляж из разрушенных ураганом «Ирма» аппартаментов на французском острове Сен-Мартен.

Фото: Helene Valenzuela / AFP / East News

8.

Мужчина, накинувший на себя каталонский флаг, идет голосовать на референдум о независимости региона от Испании. Плебисцит обернулся беспорядками и массовыми задержаниями и был признан незаконным.

Фото: Francisco Seco / AP / East News

9.

Участник чемпионата мира по вингсьюту (полеты в специальном костюме-крыле) попадает в цель, Китай.

Фото: AFP / East News

10.