25 лучших фильмов, основанных на реальных событиях

Криминальные фильмы всегда пользовались популярностью, а мир охотно предоставляет реальные материалы для новых сценариев. Трудно сочинить истории, на которых основаны классические ленты вроде «Славных парней» Мартина Скорсезе. Еще труднее придумать ад, вроде того, что разворачивается в картине Грега МакЛина «Волчья яма». Так что происходящее в этих фильмах – не плод воображения режиссеров. Мы собрали для вас 25 лучших криминальных фильмов в истории кинематографа.

25. «Афера по-американски»

В основе сюжета – реальная антикоррупционная операция под кодовым названием ABSCAM, проведенная ФБР в 70-х годах прошлого столетия. Картина, наполненная неожиданными поворотами и двойными переходами, элегантно преподносит атмосферу того времени с ее поп-песнями и модными танцами.

24. «Поймай меня, если сможешь»

Это не самый лучший фильм Стивена Спилберга, но определенно один из самых увлекательных. Лента идет по следу Фрэнка Абигнейла, эксперта в области документарной безопасности, в 1960-е поразивший весь мир своими дерзкими аферами. В исполнении Леонардо Ди Каприо герой вышел невероятно очаровательным, а сам актер был номинирован на «Золотой глобус».

23. «Зодиак»

«Зодиак» рассказывает о безумном киллере по кличке Зодиак, который держал в страхе жителей Сан-Франциско целых 25 лет. Кропотливо изученная история расследования дела в безупречной режиссуре Финчера становится чем-то более зловещим, чем просто череда убийств.

22. «Воспоминания об убийстве»

Перед тем как снять прославившиеся на весь мир триллеры «Сквозь снег» и «Окча», южнокорейский режиссер Пон Чжун Хо создал криминальный фильм «Воспоминания об убийстве». Сюжет ленты основан на истории двух детективов, которые прыгают выше головы в попытке разгадать личность изощренного убийцы двух женщин. Картина сдобрена черным юмором, выделяющих Чжун Хо среди других режиссеров.

21. «Волк с Уолл-стрит»

Мартин Скорсезе вместе со сценаристом Теренсом Уинтером он воплотил на экране самые сенсационные отрывки из мемуаров брокера Джордана Белфорта, осужденного за манипуляции на рынке ценных бумаг и организацию торговли дешевыми акциями. Пожалуй, самый разгульный фильм режиссера доказывает, что преступлениях можно рассказать и весело, но при этом не забыть показать мир людей, погрязших в роскоши и разврате и считающих чужие деньги, как свои собственные.

20. «Казино»

Дух этого недооцененного фильма Мартина Скорсезе напоминает «Славных парней», а каст включает легендарный дуэт Роберта Де Ниро и Джо Пеши. История основана на одноименной книге Николаса Пиледжи и Ларри Шандлинга. При этом сами авторы написали свое произведение, вдохновившись статьей в газете Las Vegas Sun от 1980 года об одном из скандалов между Фрэнком Розенталем, мастером игры на тотализаторе, и его женой Джери Макги, бывшей стриптизершей.

19. «Кровавое лето Сэма»

Нетипичная для Спайка Ли картина «Кровавое лето Сэма» рассказывает историю настоящего серийного убийцы Дэвида Берковица по кличке «Сын Сэма». Он орудовал в Бронксе в 1977 году и держал город в панике, пока полиция сбивалась с ног.

18. «Садист»

«Садист» – это закрученная и жесткая история о двух школьниках из Южной Флориды, где один убивает другого, не выдержав издевательств. Сценарий фильма основан на книге Джима Шатца «Садист: Правдивая история мести в старших классах», и Брэд Ренфро мастерски воплотил своего героя.

17. «Собачий полдень»

Сюжет фильма основан на статье журнала Life от 22 августа 1972 года. Она носила название «Парни в банке» и рассказывала об ограблении Бруклинского банка Сальваторе Натурале и Джоном Войтовицом. Последнего сыграл непревзойденный Аль Пачино.

16. «Французский связной»

Эта история – одна большая сцена погони двух нью-йоркских детективов за французским наркоторговцем. Вес картине придают игра Джина Хэкмена и отрезвляющая концовка.

15. «Вся президентская рать»

Фильм основан на одноименной документальной книге журналистов The Washington Post, которые расследовали Уотергейтский скандал в 1973 году. Главные роли исполнили бесподобные Дастин Хоффман и Роберт Редфорд, а картина была удостоена четырех «Оскаров».

14. «Волчья яма»

Это один из лучших хорроров 21 века, после которого вы вряд ли захотите отправиться в Австралию. Трое студентов прибывают в эту страну, чтобы найти окутанный мистикой кратер, образовавшийся в результате падения метеорита, но в итоге сами становятся частью ужасающей истории. Этот кратер существует на самом деле и носит название Wolf Creek. Впрочем, главная особенность ленты в ее непоколебимой прямоте.

13. «Джон Ф. Кеннеди. Выстрелы в Далласе»

Расследование убийства Джона Кеннеди считается официально завершенным, но эта историческая драма Оливера Стоуна так преподносит теорию заговора, что после просмотра вы остаетесь в абсолютной уверенности, что все было не так просто.

12. «Анатомия убийства»

Джеймс Стюарт безупречен в том, как он балансирует между комичным и драматичным в драме Отто Премингера, основанной на романе вдохновленного собственными делами адвоката. Немногие фильмы с таким реализмом и напряжением отражают неоднозначность правовой системы.

11. «В центре внимания»

Фильм рассказывает о расследовании журналистов The Boston Globe о сексуальных домогательствах в католической церкви, которое привело к отставке кардинала Бернарда Лоу. Картина получила «Оскар» в номинациях «лучший фильм» и «лучший сценарий».

10. «Неприкасаемые»

В одном лучших фильмов Брайана де Пальмы снялись Кевин Костнер в образе агента ФБР Элиота Несса и Роберт Де Ниро, сыгравший знаменитого американского гангстера Аль Капоне. Картина создана по мотивам реальных событий, а при ее создании режиссер вдохновлялся немым советским кино «Броненосец Потемкин».

9. «Ф как фальшивка»

Последняя и великая работа Орсона Уэллса – псевдодокументальный фильм о сложной диалектике истинного и фальшивого в искусстве. Режиссер ведет собственный нарратив и иногда появляется в кадре. Это его личный забавный и исключительно интеллектуальный постмодернизм.

8. «Империя чувств»

Если вы посмотрите «Империю чувств», не зная предыстории, вы удивитесь, что за психопат написал такое. Но сценарий этого фильма основан на истории реальной японской гейши по имени Сада Абэ, которая задушила своего босса-любовника в порыве страсти и забрала на память части его тела в качестве сувенира.

7. «Пустоши»

Потрясающий кинодебют режиссера Терренса Малика, «Пустоши» основаны на истории влюбленной парочки Чарльза Старкуэзера и Кэрил Фьюгейт, совершивших в 1958 году серию убийств в Небраске и прилегающих штатах. Фильм вышел в начал 1970-х, когда сюжеты о влюбленных, подавшихся в бега, были на пике популярности после выхода на экраны «Бонни и Клайда».

6. «Бонни и Клайд»

«Бонни и Клайд» – особенный, монументальный фильм об одной из самых известных парочек в американской истории. Картина выделяется еще и тем, что никогда прежде в кинематографе темы преступности и секса не обсуждались настолько открыто и без жесткого осуждения. Резкая, кровавая кульминация ленты по сей день революционна.

5. «Мюнхен»

Это не самый известный трехчасовой фильм Стивена Спилберга. В центре истории ¬– месть израильских шпионов палестинским террористам, устроившим атаку на Олимпийских играх в 1972 году, жертвами которой стали 11 членов израильской сборной. В «Мюнхене» есть и смысл, и попытка ответить на важные вопросы – и есть место гуманизму.

4. «М»

Жанр фильмов о серийных убийцах многим обязан немецкого режиссеру Фрицу Лангу за поразительный фильм 1931 года, который основан на реальной истории о расследовании дела маньяка Петера Кюртена из Дюссельдорфа. Портрет преступного мира, члены которого пытаются поймать одного из «своих», поражает воображение по сей день.

3. «Приговоренный к смерти бежал»

Классическая работа Роберта Брессона рассказывает о преступнике, сбежавшем из тюрьмы в оккупированной нацистами Франции. Сюжет основан на мемуарах солдата Андре Девиньи. Как и прочие работы Брессона, этот фильм выверен настолько, что кажется документальным.

2. «Техасская резня бензопилой»

Эта ставшая классикой работа Тоуба Хупера очень, очень свободно интерпретирует историю преступлений серийного убийцы и некрофила Эда Гина. Но несмотря на то, что маньяк «Кожаное лицо» вымышленный персонаж, этот фильм в нашем рейтинге за свою реалистичность.

1. «Славные парни»

Если это не лучший фильм Мартина Скорсезе (а он мог бы им быть), то, по крайней мере, один из лучших: здесь и временные скачки, и раздутое эго Генри Хилла (в исполнении Рэя Лиотта), и сама жизнь мафии. Никто другой не смог бы снять подобную картину, и каждый гангстерский фильм всегда будет сравниваться с этой легендарной лентой.