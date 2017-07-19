В музее мадам Тюссо появилась скульптура Бейонсе, совсем не похожая на Бейонсе

Пользователи Twitter активно обсуждают пополнение в коллекции музея мадам Тюссо в Орландо (США) – скульптуру Бейонсе. Возмущенные поклонники пишут, что в ней нет ничего общего с певицей.
Beyonce' wax figure at @MadameTussauds is FIERCE! pic.twitter.com/7UDyi9VEWT— Joe (@CCFan007) July 18, 2017
«Линдси Лохан, Джессика Симпсон. Может, даже Бритни, но никак не Бейонс».
Lindsay Lohan. Jessica Simpson. Maybe even Britney at the right angle but this darling is NOT Beyoncé. https://t.co/aVxAfSK2ml— morgs (@hotbeansmorgan) July 19, 2017
Главный редактор журнала Allure Мишель Ли предположила, что скульптуры, создававшие восковую фигуру, просто никогда не видели певицу.
Theory: Beyoncé wax figure makers have never seen Beyoncé pic.twitter.com/bZ2PWCUzUs— Michelle Lee (@heymichellelee) July 19, 2017
Желающим посмотреть на реалистичную восковую модель Бейонсе издание Romper советует отправиться в музей мадам Тюссо в Сан-Франциско.
Музей мадам Тюссо – самый большой и известный в мире музей восковых фигур, основная экспозиция которого расположена в Лондоне. Он был основан в 1835 и на данный момент имеет филиалы в 19 городах мира.