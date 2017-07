В музее мадам Тюссо появилась скульптура Бейонсе, совсем не похожая на Бейонсе

Пользователи Twitter активно обсуждают пополнение в коллекции музея мадам Тюссо в Орландо (США) – скульптуру Бейонсе. Возмущенные поклонники пишут, что в ней нет ничего общего с певицей.

«Линдси Лохан, Джессика Симпсон. Может, даже Бритни, но никак не Бейонс».

Lindsay Lohan. Jessica Simpson. Maybe even Britney at the right angle but this darling is NOT Beyoncé. https://t.co/aVxAfSK2ml