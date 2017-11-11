Второму сезону «Большой маленькой лжи» – быть. Съемки начнутся этой весной

Съемки второго сезона сериала «Большая маленькая ложь», который в этом году собрал 8 премий «Эмми», начнутся весной 2018 года, передает TVLine со ссылкой на источники.

Сценарист сериала Дэвид Э. Келли ранее сообщил изданию, что HBO начала разрабатывать идеи для следующего сезона. «В данный момент мы обдумываем все идеи и пытаемся собрать команду, чтобы продолжить историю. Я смотрю на эти планы оптимистично, так как многие из нас хотят это сделать. И я чувствую, что нам еще есть, что рассказать», — заявил Келли.

Жан-Марк Валле, по информации TVLine, не будет снимать продолжение – по слухам, HBO подыскивает режиссера-женщину.

Валле, получивший за «Большую маленькую ложь» премию «Эмми», вскоре после выхода сериала заявил, что против съемок второго сезона. «Сериал закончился идеально. Это должна была быть единоразовая история, которая закончилась так, чтобы зритель сам мог подумать над возможным продолжением. Если будет вторая часть, она все испортит», – сказал Валле в интервью Vulture в апреле 2017 года.