Музыка как действующее лицо

Сюжет драматического мини-сериала HBO построен вокруг загадочного убийства на родительском собрании в детском саду. В центре внимания три героини — борец за справедливость Мэделин Маккензи (Риз Уизерспун), жена успешного богача Селеста Райт (Николь Кидман) и Джейн Чапмен (Шейлин Вудли из «Дивергентов») — мать-одиночка, недавно приехавшая в калифорнийский город Монтерей, где, собственно, и разворачиваются события. Есть и другие персонажи: например, бизнесвумен Рената Клейн, с которой враждуют Мэделин и Селеста, бывшие мужья Мэделин и т.д. У каждого из них свои секреты, скелеты в шкафу, враги и друзья.

Помимо сильного актерского состава и интересного сюжета, «Большую маленькую ложь» полюбили за музыку — в сериале она фактически выступает как еще одно действующее лицо. Причем многие треки звучат из айпода одной из героинь сериала — шестилетней Хлои, дочери Мэделин Маккинзи (поклонники сериала все еще задаются вопросом, откуда у шестилетней девочки такой блестящий вкус; впрочем, в сериале Хлоя сама говорит, что хочет стать главой звукозаписывающего лейбла).

Вот как охарактеризовала процесс выбора саундтрека в интервью Decider музыкальный супервайзер сериала Сью Джейкобс: «Жан-Марк Валле (режиссер сериала) рисует с помощью музыки, как Джексон Поллок с помощью краски».

В общем, саунтрек к «Большой маленькой лжи» полюбился настолько, что канал HBO решил сделать отдельный релиз. Он включает в себя классику соула и r’n’b, рок и популярную музыку.

Полный треклист:

1. Michael Kiwanuka — Cold Little Heart

2. Charles Bradley — Victim of Love

3. Martha Wainwright — Bloody Mother Fucking Asshole

4. Leon Bridges — River

5. Kinny — Queen of Boredness" [ft. Diesler]

6. Agnes Obel — September Song

7. Alabama Shakes — This Feeling

8. Charles Bradley — Changes

9. Irma Thomas — Straight From the Heart

10. Villagers — Nothing Arrived" (Live From Spotify London)

11. Zoë Kravitz — Don’t

12. Conor O’Brien — The Wonder of You

13. Daniel Agee — How’s the World Treating You

14. Ituana — You Can’t Always Get What You Want