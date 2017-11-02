Ролик про 11 сентября, фильмы с Джеки Чаном и «Мистер Бин»: что нашли в файлах бин Ладена

ЦРУ опубликовало 470 тысяч файлов, найденных в убежище Осамы бин Ладена в Абботтабаде (Пакистан) после спецоперации по ликвидации террориста №1 в 2011 году. В архиве содержатся письма, видеоролики, аудиозаписи публичных речей и другие материалы лидера «Аль-Каиды».

Среди файлов нашлись и неожиданные вещи, указывает Wired. Например, детские анимационные мультики «Том и Джерри», «Цыпленок Цыпа», фильмы с Джеки Чаном, эпизод из сериала «Мистер Бин». Также, судя по списку, бин Ладена могло интересовать то, как его представляют западные медиа: в архиве найдены такие документальные фильмы и репортажи, как «Биография Осамы бин Ладена», «Где прячется бин Ладен?» и «По шагам бин Ладена – CNN».

Также среди файлов – документальная лента «Разменная монета», которая рассказывает о том, что атаки 11 сентября 2001 года были внутренней работой, организованной правительством США и Джорджем Бушем.

Релиз ЦРУ включает в себя 174 гигабайта видео, 7,4 гигабайта изображений и 18 гигабайт других документов. Часть материала не опубликована – это касается порноматериалов, контента, защищенного авторским правом или способного нанести урон национальной безопасности. «До получения доступа к этой коллекции файлов, пожалуйста, поймите, что этот материал был изъят из файлов террористической организации. Хотя файлы прошли строгую проверку, нет абсолютной гарантии того, что все вредоносные программы были удалены», — отмечают в ЦРУ.

Усама бен Ладен был ликвидирован 2 мая 2011 года в результате тайной военной операции американского спецназа в пакистанском городе Абботабад, где он прятался на протяжении нескольких лет. Его тело было захоронено в море.