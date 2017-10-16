Бьорк рассказала о сексуальных домогательствах со стороны Ларса фон Триера, с которым работала над фильмом «Танцующая в темноте». В своем посте в фейсбуке певица не называет имя режиссера, но отмечает, что он из Дании (Бьорк за всю карьеру снялась всего в двух фильмах, один из них – историческая драма Нички Кин. – Esquire).

Она отметила, что пришла в кино уже состоявшимся и независимым артистом, и ее удивило отношение к женщинам на съемочной площадке. «Я осознала, что это общепринятая ситуация, когда режиссер может приставать к актрисам и домогаться их, а индустрия позволяет это делать», – заявила певица.

Бьорк рассказала, что отвергла режиссера, а тот, по ее словам, рассердился, создал «сеть иллюзий» и представил ее «проблемным человеком». Певица отметила, что ей удалось справиться с ситуацией благодаря своей силе, поддержке окружающих и отсутствию амбиций в кино.

«Я обеспокоена, что другие актрисы, работавшие с ним, не смогли [справиться с ситуацией так же, как я]. Режиссер прекрасно понимал, во что играет, и я уверена, что его следующий фильм основан на опыте со мной. Потому что я была первой, кто отверг его и не допустил, чтобы это сошло ему с рук». Она также добавила, что, по ее мнению, режиссер стал лучше относиться к актрисам после этого случая.

Бьорк и фон Триер конфликтовали во время работы над «Танцующей в темноте». Режиссер обвинял певицу в необязательности и отмечал, что она могла днями не появляться на съемочной площадке. В прессе сообщалось, что во время одной из ссор Бьорк порвала свой наряд и съела кусок ткани, а источники в индустрии отмечали, что на самом деле конфликт гораздо глубже.

«Танцующая в темноте» принесла Бьорк приз Каннского фестиваля за лучшую женскую роль. Вскоре после завершения работы над фильмом певица объявила, что больше не будет сниматься в кино.

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