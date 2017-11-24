Скидки в «черную пятницу», на которые стоит обратить внимание

Ежегодно в «черную пятницу» (традиция предрождественских распродаж, пришедшая в Россию из США. – Esquire) бренды предоставляют покупателям скидки от 20% до 90%. Esquire выбрал несколько мест, куда стоит отправиться на шоппинг.
▻ Leform
Скидка: 40% во всех магазинах LEFORM на вещи черного цвета из нового сезона
Даты: 23 по по 26 ноября
Промокод: BLACK40
Хороший шанс купить пальто, брюки, толстовку или аксессуары от самых популярных мужских брендов с приятной скидкой – как раз перед предстоящими холодами.
▻ KM20
Скидка: 30% на новые коллекции
Даты: с 24 ноября
Промокод: KM20BLACK
Vetements, Raf Simons, JW Anderson, Off-White и многие другие ведущие современные бренды с 30% скидкой в модном пространстве КМ20 ровно один день.
▻ ТЦ Афимолл Сити
Скидки: до 80% в ЦУМ Оптика, ЦУМ Дисконт, lady&gentlemen, Frey Wille, Armani Exchange, Rendez-Vous и другие
Даты: с 24 по 26 ноября
Если давно присмотрели новую оправу, костюм или идеальную пару обуви — в Афимолле можно будет найти все перечисленное со скидкой от 50%.
▻ ASOS
Скидка: 30%
Даты: с 23 по 27 ноября
Промокод: EPIC30
В онлайн-магазине можно приобрести зимние виды верхней одежды, спортивную обувь, аксессуары для гаджетов и вообще все, потому что скидка по промокоду распространится на все атрибуты коллекций.
▻ Республика
Скидки: от 30%
Даты: с 23 по 26 ноября
Если давно мечтали о красивых иллюстрированных книгах о моде, искусстве, биографии любимого архитектора или музыканта, магазин «Республика» дарит хорошие скидки на многие позиции.
▻ Chop-Chop
Скидки: 25% и 50% на средства D.R. Harris, Less Is More и другие
Даты: 24 ноября
В онлайн и офлайн-магазинах Chop-Chop можно приобрести помаду для волос, шампунь или помазок для бритья с выгодным бонусом.
▻ Универмаг «Цветной»
Скидки: до –30% в корнере обувного бренда No One
Даты: с 23 по 26 ноября
Если еще не успели купить пару зимней обуви для активного отдыха на природе, кроссовки или строгие ботинки — No One в «Цветном» подарит вам такую возможность, а заодно и скидку.