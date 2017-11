Скидки в «черную пятницу», на которые стоит обратить внимание

Ежегодно в «черную пятницу» (традиция предрождественских распродаж, пришедшая в Россию из США. – Esquire) бренды предоставляют покупателям скидки от 20% до 90%. Esquire выбрал несколько мест, куда стоит отправиться на шоппинг.

▻ Leform

Скидка: 40% во всех магазинах LEFORM на вещи черного цвета из нового сезона

Даты: 23 по по 26 ноября

Промокод: BLACK40

Хороший шанс купить пальто, брюки, толстовку или аксессуары от самых популярных мужских брендов с приятной скидкой – как раз перед предстоящими холодами.

▻ KM20

Скидка: 30% на новые коллекции

Даты: с 24 ноября

Промокод: KM20BLACK

Vetements, Raf Simons, JW Anderson, Off-White и многие другие ведущие современные бренды с 30% скидкой в модном пространстве КМ20 ровно один день.

▻ ТЦ Афимолл Сити

Скидки: до 80% в ЦУМ Оптика, ЦУМ Дисконт, lady&gentlemen, Frey Wille, Armani Exchange, Rendez-Vous и другие

Даты: с 24 по 26 ноября

Если давно присмотрели новую оправу, костюм или идеальную пару обуви — в Афимолле можно будет найти все перечисленное со скидкой от 50%.

▻ ASOS

Скидка: 30%

Даты: с 23 по 27 ноября

Промокод: EPIC30

В онлайн-магазине можно приобрести зимние виды верхней одежды, спортивную обувь, аксессуары для гаджетов и вообще все, потому что скидка по промокоду распространится на все атрибуты коллекций.

▻ Республика

Скидки: от 30%

Даты: с 23 по 26 ноября

Если давно мечтали о красивых иллюстрированных книгах о моде, искусстве, биографии любимого архитектора или музыканта, магазин «Республика» дарит хорошие скидки на многие позиции.

▻ Chop-Chop

Скидки: 25% и 50% на средства D.R. Harris, Less Is More и другие

Даты: 24 ноября

В онлайн и офлайн-магазинах Chop-Chop можно приобрести помаду для волос, шампунь или помазок для бритья с выгодным бонусом.

▻ Универмаг «Цветной»

Скидки: до –30% в корнере обувного бренда No One

Даты: с 23 по 26 ноября

Если еще не успели купить пару зимней обуви для активного отдыха на природе, кроссовки или строгие ботинки — No One в «Цветном» подарит вам такую возможность, а заодно и скидку.